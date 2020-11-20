البنك الأهلي يضم محمد دبش قادما من المقاصة

أنهى نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز تعاقده بشكل رسمي مع محمد دبش لاعب مصر للمقاصة ،لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالدورى الممتاز .
وتوصل مسئولو البنك الأهلي لاتفاق نهائي مع مصر للمقاصة يقضي بضم دبش،حيث يسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها.
ويبذل الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف مجهودا كبيرا لإيجاد الإنسجام المتكامل بين اللاعبين القدامى الذين ساهموا في صعود الفريق للدوري الممتاز و اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا. ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.
وكان البنك الأهلي أعلن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبي الأهلي".
وكان قد قرر أيضا المدير الفنى محمد يوسف الإبقاء علي 7 لاعبين فقط من أصحاب إنجاز الصعود وهم "حسام الصانع ،وأحمد صبحي ، ومحمد حامد ، وأمير مدحت ، وعلي صابر ، ومحمد لعبة ، ومحمد مصطفي ".
وقرر الااستغناء عن كل من "حمادة جلال ،ومصطفى عبد الستار ،ونادر السيد ،وطارق مصليحي ، وأحمد محمد ،ومحمد عبد الرحمن ، وعمرو عزت ،ومحمد فوزي ،والسيد منير ،وأمير زناتي ،ومحمود جمعة،وإسلام صلاح سولاري، وأحمد صبحي،وأحمد جمال ،وسمير ممدوح ، وعمرو سمير ،أحمد طارق ، وباهي زناتى ،وعبد الوهاب محمد، وماجد عادل ،ومحمود عبد المجيد .
ومن جانب أخر قد قرر الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف توجه فريق الأول لكره القدم بنادي البنك الأهلي إلى الإسماعيلية السبت المقبل،للدخول في معسكر إعداد استعدادا للدورى الممتاز .
وحرصت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار علي توفير معسكر متميز يحقق أهداف النادي والجهاز الفني من المعسكر .
يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.