البنك الأهلي يضم محمد دبش قادما من المقاصة

أنهى نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز تعاقده بشكل رسمي مع محمد دبش لاعب مصر للمقاصة ،لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالدورى الممتاز .





وتوصل مسئولو البنك الأهلي لاتفاق نهائي مع مصر للمقاصة يقضي بضم دبش،حيث يسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها.





ويبذل الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف مجهودا كبيرا لإيجاد الإنسجام المتكامل بين اللاعبين القدامى الذين ساهموا في صعود الفريق للدوري الممتاز و اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا. ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.





وكان البنك الأهلي أعلن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبي الأهلي".





وكان قد قرر أيضا المدير الفنى محمد يوسف الإبقاء علي 7 لاعبين فقط من أصحاب إنجاز الصعود وهم "حسام الصانع ،وأحمد صبحي ، ومحمد حامد ، وأمير مدحت ، وعلي صابر ، ومحمد لعبة ، ومحمد مصطفي ".





وقرر الااستغناء عن كل من "حمادة جلال ،ومصطفى عبد الستار ،ونادر السيد ،وطارق مصليحي ، وأحمد محمد ،ومحمد عبد الرحمن ، وعمرو عزت ،ومحمد فوزي ،والسيد منير ،وأمير زناتي ،ومحمود جمعة،وإسلام صلاح سولاري، وأحمد صبحي،وأحمد جمال ،وسمير ممدوح ، وعمرو سمير ،أحمد طارق ، وباهي زناتى ،وعبد الوهاب محمد، وماجد عادل ،ومحمود عبد المجيد .





ومن جانب أخر قد قرر الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف توجه فريق الأول لكره القدم بنادي البنك الأهلي إلى الإسماعيلية السبت المقبل،للدخول في معسكر إعداد استعدادا للدورى الممتاز .





وحرصت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار علي توفير معسكر متميز يحقق أهداف النادي والجهاز الفني من المعسكر .



