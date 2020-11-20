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سيارات

تصميم تخيلي لبورش ماكان EV الكهربائية ..صور

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:26 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قامت بورش بالكشف عن مال ايقل من 13 دراسة تصميمية ولكن كان بعضها نماذج طينية والبعض الآخر نماذج أولية ويمكن قيادتها ،  في حين  كانت واحدة من هذه السيارات ما يعتقد أناه السيارة لاختبارية التي تسند إليها أول سيارة suv أختبارية من صانعة السيارات الرياضية


وقام المصممون بتخيل ما تبدو عليه بورش ماكان  EV، ليخرج هذا التصميم الانيق ، والجدير بالذكر ان النموذج الطيني  قد لا يكون ماشبه بشكل كامل للتصميم النهائي


وسيتم بيع ماكان EV، وأيا كان اسمها كموديل 2022 جنبا مع الطراز التقيدي ، قبل أن تتوقف بورش في النهاية عن إنتاح نسخة البنزين ،  وفي حين ستحصل ماكان الكهربائية على منصة Premium Platform Electric والتي تم تطويرها بالتعاون بين بورش وأودي.



وتتميز السيارة بمحرك كهربائي جهد 800 فولت قادر على شحن البطارية بسرعة ، وكذلك حزم بطاريات مختلفة تزيد سعتها عن 483 كم لكل شحنة .


يذكر  أن قامت بورش بطرح  موديل ماكان porsche macan  الكهربائية بالكامل،وظهرت السيارة بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل في صور تجسسية لأول مرة، والتي ستكون أول SUV كهربائية في تاريخ بورش .

وتعمدت شركة بورش أن تختبر بورش ماكان porsche macan الكهربائية في ظروف طقس قاسية و أمطار وضباب لبيان أقصي قوة تحمل لها خصوصا مع المياه لأنها سيارة كهربائية بالطبع .

وأظهرت الصور التجسسية للسيارة بورش ماكان porsche macan عن تصميم خارجي مماثل لكايين كوبيه من بعيد ولكن أسفل ذلك ستكون السيارة مختلفة، بمنصة كهربائية جديدة كليًا من بورش .

أما مقدمة بورش ماكان porsche macan فمن المتوقع استلهام تصميم من السيارة بورش تايكان porsche taycan الجديدة، مع سقف مائل في الخلف و فتحات عادم خلفية و لكنها بالطبع فتحات وهمية لأن السيارات الكهربائية لا ينتج عنها اي عادم لأنها لا تعتمد علي الاحتراق أثناء تشغيلها .


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