شاهد ... نجلاء بدر بصحبة أحمد داود و زوجته علا رشدى

نشر الفنان نجلاء بدر صورتين لها مع الفنان احمد داود و زوجتة الفنانة علا رشدى وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".
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وتشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي.
مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.
وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت ابرز التليقات كالاتى : الله عالجمال - قمر نجلاء ومنوره الدنيا - ربنا يحميكي ويحفظك لشبابك يارب - انيقة دايما يا فنانة - القمرات.
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وتشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي.
مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.
وشاركت في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.