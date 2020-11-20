اختيار مصر كنموذج للاقتصاديات الجديدة بمنتدى بلومبرج.. برلمانيون: ثمار الإصلاحات .. ويؤكدون: السيسي يدير أزمة كورونا بنجاح



سري الدين: إختيار مصر كنموذج للاقتصاديات الجديدة يرجع لخطط الإصلاح





موازنة البرلمان:

إدارة الرئيس السيسي لأزمة "كورونا" أدى لنجاح مصر الاقتصادي





برلماني:

اختيار "بلومبرج" مصر نموذج للأسواق الصاعدة يؤكد صحة إجراءات الحكومة









أشاد نواب البرلمان باختيار مصر كنموذج للاقتصاديات الجديدة ضمن منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي عقد خلال الفترة 16-19 نوفمبر الجاري، مؤكدين أن هذا الإنجاز يُحسب لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة.





وقال النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ ، إنه مما لاشك فيه أن الاقتصاد المصري في خضم تأثيرات كوفيد 19أظهر قدرة عاليه من المقاومه للتداعيات الإقتصادية التى اصطحبت هذا الوباء على مستوي العالم ولا شك ان هناك دلائل إيجابية فى هذا السياق اهمهما إستمرار معدل الإقتصاد فى ظل هذه الظروف ايضا استمرار عمليات التنمية ومقاومه التضخم بشكل ايجابي.





وأضاف سري الدين فى تصريحات خاصة ، أنه من أسباب اختيار أن منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة دولتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، كنموذجين للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى التنمية الاقتصادية.





وتابع: "أن مصر فى الفترة الماضية وضعت خطط الإصلاح الإقتصادي الذي كانت بدأت قبل هذا التاريخ سواء ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الجمركية أو تعويم سعر الجنية ، ولكن كان الأهم من كل ذلك زيادة معدلات الانفاق الحكومي على المشروعات العامه والمحافظة على إستمرار المشروعات الصغيرة والحفاظ على المشروعات وبالتالي الحفاظ على قدرة سوق العمل وأيضا حزمه القرارات التى صدرت عن الحكومة من إجراءات عاجلة سواء من شبكة الضمان الإجتماعي للتخفيف من أخطار جائحة كورونا أيضا سداد دعم الصادرات وغير ذلك من أمور اتخذت فى هذا السياق.

وأكد سري الدين، أنه لا تزال هناك أثار سلبية واضحة رغم إستمرار معدلات النمو إلا أنها تأثرت تأثيرا سلبيا وهو ما يعني قلة فرص العمل ومعدلات البطالة ، هناك إحصائيات تتحدث عن خروج 2,5 مليون عامل من سوق العمل وأيضا إنخفاض معدلات الاستثمار الاجنبي كل هذه الامور تعني أنه لابد من الإستمرار فى المرحلة الثانية من الاجراءات الاقتصادية الضرورية للحد من أثار هذه الجائحة لأن أثارها ستتسمر لشهور عديدة وربما تكون التداعيات الإقتصادية مستمرة معنا حتى النصف الثاني من العام المالي القادم.





وبالتالي لابد من الإستمرار في دفع حزمة الإجراءات التى إتخذتها الحكومة وهي الحزمه الاجتماعية "التضامن الاجتماعي " وإنعاش الإقتصاد من خلال الانفاق الحكومي ايضا إتخاذ خطوات أخري أكثر جرأة بشأن دعم القطاع الخاص للحفاظ على العماله ومراعاة الطبقات الاكثر إحتياجا من خلال ضخ السلع التمونية الملائمة.





وإختتم سري الدين تصريحاته بأنه لابد من العمل الجاد خلال الفترة القادمة على زيادة معدلات الإستثمار لانها هناك قطاعات إستثمارية وصناعية تأثرت ، وايضا القطاع العقاري وبالتالي لابد من وضع إجراءات للمحافظة على هذه القطاعات لأنها قطاعات مهمه نظرا لما تمثله من أهمية بالغة فى عمليات التشغيل والصناعات التكميلية التى تقوم عليها.





وفي السياق ذاته أكد النائب ياسر عمرو كيل لجنة الخطة والموازنه أن اختيار منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة دولتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، كنموذجين للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى التنمية الاقتصادية.





وقال وكيل لجنة الخطة والموازنه فى تصريح خاص أن جميع الخطوات التى إتخذتها الدوله المصرية من إجراءات إقتصادية وإدارتها لأزمة فيروس كورنا كانت مدروسة على أعلي مستوي والمتابع الدقيقة واللحظية للرئيس عبد الفتاح السيسي واشرافه شخصيا على إدارة الازمه كل ذلك جعل مصر تتخطي الازمة بأقل الخسائر الممكنة كل ذلك ادي الي إختيار مصر كنموذج للاقتصاديات الجديدة بمنتدي بلومبرج.





ومن جانبه قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنه أن إختيار "بلومبرج" مصر والإمارات نموذجان للأسواق الصاعدة عقب كورونا يؤكد على صحة الإجراءات التى إتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أزمة كورونا .





واضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنه فى تصريحات خاصة، أن أزمة كورونا أطاحت بإقتصاديات عدد كبير من دول العالم لافتا الي ان مصر من الدول القلائل التى صرفت معونات للعماله المؤقتة، والإنفاق الحكومة على المشروعات القومية ومساندة قطاعات مختلفة مثل الصناعة والسياحة والقطاع الطبي وغيرها.





وأضاف الفقي، أننا كنا نري متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للازمه وكيف أدارها بحنكة سياسية وايضا الحكومة المصرية وضعت خططا إقتصادية ساهمت بخروج مصر بالقليل من الخسائر وساعدتنا على الاستمرار فى معدلات التنمية والانتاج .





وعقد منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال الفترة 16-19 نوفمبر الجاري، ويعقد افتراضيًا لأول مرة بمشاركة 500 من أكثر القادة تأثيرًا في العالم، ويعد أول اجتماع لمجموعة من قادة العالم المؤثرين في أعقاب الانتخابات الأمريكية، ويناقش العديد من الموضوعات من أهمها التحولات الاقتصادية في العالم وانتقال القوة الاقتصادية من العالم المتقدم للأسواق الناشئة، كما يبحث موضوعات عدة من بينها التمويل والتجارة والمناخ والصحة، بمشاركة العديد من المتحدثين البارزين من بينهم كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق.





وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر نجحت في خلق بيئة سياسية مواتية ساعدت في استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى برنامج إصلاح اقتصادي قوي لتصبح إحدى أهم الاقتصاديات الناشئة.