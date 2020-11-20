تنافس KIA OPTIMA الصينية.. السيارة J7 تغزو الأسواق.. فيديو

أعلن وكلاء شركة JAC ، الصينية في روسيا عن توسيع سوق مبيعات سيارة J7 المميزة التي يرى فيها الكثيرون منافسا قويا لسيارات KIA OPTIMA



كما تتميز السيارة بهكيل مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، ويتداخل فيه الزجاج الخلفي مع غطاء الصندوق بصورة مميزة تشبه الموجودة في بعض سيارات جاجوار وتيسلا الحديثة.



وتأتي السيارة بطول 477 سم ، بعرض 182 سم وارتفاع 176 سم ، والمسافة بين محوري العجلات فيه 275 سم ، ويزين واجهته الامامية شبك عريض لغطاء المحرك فيه خطوط طويلة مميزة مطلية بالكروم اللميع.





السيارة حصلت على واجهة قيادة متطورة في منتصفها شاشة طويلة 12.3 بوصة تعمل باللمس ، ولديها شاشة أخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.



وزودت JAC السيارة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث ، وبفتحة سقف بانورامية كبيرة ، وكاميرات ، وحساسات مسافات امامية وخلفية.



وزودتها JAC بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وبفتحة سقف بانورامية كبيرة، وكاميرات وحساسات مسافات



وتتميز نسخة Comfort من هذه السيارة بمصابيح تعمل بتقنيات LED، فضلا عن أن مصابيحها تعدل وضعية الإضاءة وجهتها تماشيا مع وجهة المركبة وحركة المقود.



وتحتوب السيارة على محرك بنزين بأربع اسطوانات بسعة 1.5 لتر ، قادر على توليد عزم يعادل 149 حصان يعمل مع علبة سرعة اوتوماتيكية بـ6 سرعات.



يذكر أن شركة JAC الصينية طرحت سيارة سيدان كبيرة ومميزة ، رأي فيها الكثير منافس قويا لسيارات Optima التي تنتجها شركة كيا





كما تحمل هذه السيارة اسم A5 في الصين بينما تطرح في السوق الروسية وبعض أسواق العالم تحت اسم JAC J7 التجاري.



كما ان هذه السيارة تأتي بهيكل سيدان انسيابي وأنيق بطول 4 أمتار 77 سنتيمترا عرض 182 سم وارتفاعه 149 سم مزود بعجلات بمقاس 17 إنش.



وتمتاز قمرة السيارة بمقاعد جلدية واسعة ومريحة مخصصة لـ5 ركاب وحصلت على واجهة قيادة فيها شاشة كبيرة مثبتة بشكل طولي في المنتصف كما هو الحال في سيارات تسلا الكهربائية الشهيرة.

