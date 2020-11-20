خلال القمة السادسة لريادة الأعمال: رئيس ICSB يشيد بجهود مصر في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

افتتحت قمة مصر الدولية لريادة الأعمال في نسختها السادسة المقامة في أسوان من 19 الي 21 نوفمبر الجاري بعنوان: «فجر جديد لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة» بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية والمهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطةICSB وعمرو أبو العزم رئيس جين ايجيبت، الدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر

وأعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والبرنامج الرئاسي للتنمية المحلية ولفيف من المسئولين ورواد الأعمال والخبراء والأكاديميين ولفيف من الشخصيات ورموز مجتمع الأعمال والرواد.





وشهدت القمة في يومها الأول مشاركة العديد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس من بينهم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لويس دوماس سفير كندا في مصر، كريستيان بيرجر، سفير الأتحاد الأوروبي في مصر، بيتر فان رويج ، نائب المدير الإقليمي لأفريقيا بمنظمة العمل الدولية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر.





قال أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن ICSB، أن القمة الدولية السادسة لريادة الأعمال، تأتي في ظل إهتمام كبير من مصر لدعم ملف ريادة الأعمال سواء من جانب الحكومي اوالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والباحثين والشركاء الدوليين منها منظمة العمل الدولي، مشيدًا بجهود مصر في توفر بيئة العمل المناسبة لريادة الأعمال وذلك بفضل التحول الرقمي السريع وتوفير طرق مختلفة للتمويل والتدريب.





وأكد أن عنوان القمة الدولية السادسة تعبر عن واقع جديد ملئ بالفرص الواعدة والتحديات التي فرضتها الظروف الحالية لأزمة كورونا عالميا والتي هي بحق فجر جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا والتطبيقات الذكية والصحة والتعليم.





وأشار رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، إلى أن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تسلط الضوء علي فرص الشباب في أزمة كورونا، مؤكدًا على أهمية التوسع في برامج التدريب والتأهيل والتمويل من خلال إطلاق صناديق استثمار متخصصة في دعم مشاريع ريادة الأعمال.





وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، علي حرص المحافظة واهتمام الدولة والحكومة بتبني رؤية الشباب وتنفيذ مشروعات جادة لمواجهة مشكلة البطاقة وزيادة التنافسية والإنتاج في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





واضاف «عطية»، أن محافظة أسوان تتبني منهج وأسلوب عملي في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم الأفكار ومشاريع الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.





وفي مشاركتها في فيديو مسجل أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مشيرة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة بأن يشمل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجاري وضع لائحته التنفيذية لأول مره باب خاص بريادة الأعمال بجانب العديد من الخدمات غير التمويلية.





واضافت «جامع»، أن المجمعات الصناعية التي تتبناها الدولة ووزارة التجارة والصناعة أحد أهم المشروعات القومية في دعم الشباب وريادة الأعمال حيث تبنت الوزارة انشاء 13 مجمعا صناعيًا في 12 محافظة بشروط مسيرة جدا لتوفير فرص للعمل الفتيات والشباب.





وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، أن وزارة التعليم حريصة علي ضمان أقصي استفادة من نظم التعليم الحديثة ودعم برامج دعم ريادة الأعمال بجانب مبادرات لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والتدريب المهني.





واضاف «مجاهد»، أن الاسبوع العالمي لريادة الأعمال يسهم في خلق جيل جديد من الشباب والفتيات قادر على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.





وقالت الدكتورة غادة خليل – مدير برنامج 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يدعم ريادة الأعمال وتساعد الشباب في تغير الأفكار النمطية وقدرتهم علي خلق وظائف لهم ولزملائهم.





وأشارت إلى أن خطة الوزارة ارتكزت علي 3 محاور لدعم قطاع ريادة الأعمال في مقدمتها التعليم وعمل الدبلومات مع أحدي الجامعات الدولية بجانب إطلاق حضانات الأعمال والتي بلغت 9 حضانات ومنها حضانات في قطاع السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بجانب حضانات لمشاريع الذكاء الاصطناعي وحاضنة أفريقية مصرية، ومبادرة ابدأ مستقبلك والتي تم إطلاقها علي مستوي التعليم العالي والبحث العلمي واستفاد منها 100 الف طالب في المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة أن المرحلة الثانية ستبدأ في محافظة أسوان.





وكشفت الدكتورة غادة خليل عن اصدار اول مؤشرات لريادة الأعمال، مشيرة أن نحو 402 شركة حصلت علي تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه وأغلبها خلال عام 2020 واحتلت مصر نسبة 25٪ من حجم التمويلات.





من جانبه قال عمرو ابو العزم، رئيس جين ايجيبت، « سعداء بتواجدنا للعام السادس في قمة مصر لريادة الأعمال في محافظة أسوان، مشيرًا إلى أهمية مشاريع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل ومساعدة الشباب في إيجاد حياة كريمة.





واضاف، أن القمة الدولية لريادة الأعمال تمثل منصة لاثراء الخبرات المتراكمة والتعارف علي المؤسسات والافراد الداعمين، مشيرًا إلي أن مساهمة شركته في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 10٪ من رأسمال الشركة من خلال تمويل أكثر من 15 الف مشروع بإجمالي تمويلات 350 مليون جنيه بالإضافة إلي توفير تمويل مشروعات بطرق غير تقليدية توفر آلاف من فرص العمل للشباب.





وقال ماجد بركات مسؤول برنامج تيفيت مصر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد اقتصاد دولة حيث تمثل 95٪ من حجم المشروعات بالقطاع الخاص كما تساهم في توفير 50٪ من الوظائف.





وأشار «بركات»، أن الدولة دعمت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستحقاق الدستوري ومبادرة البنك المركزي لتوفير تمويلات بفائدة مخفضة وشروط ميسرة بجانب الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال التمويل المالي أو برامج التدريب، مشددًا علي أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال لاكتمال منظومة الاقتصاد.





ولفت أن فترة كورونا خلقت جوانب إيجابية وحياة جديدة يالعمل من البيت وهو ما ادي الي توجه الشركات نحو التطبيقات الذكية الإلكترونية، منوها أن تيفيت مصر قامت بالتعاون مع شركاء التنمية بدعم إصلاح التعليم الفني، وتحويل أفكار الشباب الي بيزنس ممنهج وبخطوات علمية ومنها اهمها منهج مصلحة الكفاءة الإنتاجية والذي استفاد منه حوالي 90 الف طالب من طلاب التعليم الفني.





وأشار أن مشاركة تيفيت مصر في الاسبوع العالمي لريادة الأعمال تأتي للعام الثالث على التوالي، منوها أن هذا الحدث يخرج بأفكار جديدة ومبتكرة قادرة للخروج بمشروعات الشباب الي النور وتتحول الي حقيقة.





من جانبه قال أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة وتطوير مصر، في فيديو مسجل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن شركته راعي الاسبوع العالمي ومسابقة نواة المجتمعية للعام السادس والتي تأتي هذا العام في ظل أزمة كورونا العالمية.





وأكد «شلبي»، أن كورونا غيرت من البيزنس موديل في كافة القطاعات علي مستوي العالم، كما خلقت فرص عديدة لرواد الأعمال.





وأشار أن شركته والتي تعمل في القطاع العقاري بدأت جديا بتغيير اشكال وتصميمات الوحدات السكنية والاعتماد علي الديجيتال ماركيت والتسويق الالكتروني والتواصل مع العملاء بطريقة مختلفة للتناسب مع التغيرات الجوهرية التي طرأت على صناعة الاستثمار العقاري.





كما أكد أن شركته حريصة على دعم ريادة الأعمال، من خلال استمرار رعايتها للأسبوع العالمي منذ 2015، فضلا عن استثماراتها في مجال التعليم من خلال مشروعها لإنشاء جامعة دولية باحدي مشاريعها العقارية في القاهرة الجديدة علي مساحة 90فدان تتضمن فرع لجامعة دولية ومدارس دولية بالإضافة إلى طرق التدريس ومناهج ريادة الأعمال فضلًا عن إطلاق مسابقة للإبداع تتبني الأفكار الريادية الذكية وتطبيقها في مشاريع الشركة المختلفة.





وشدد علي أهمية اكتساب الشباب

للخبرات، والمعرفة والاطلاع على تجارب الرواد الناجحين قبل البدء في اي مشروع، لافتا أنه الدراسات تؤكد أن أكثر سن لضمان نجاح المشروع واستدامته في سن الأربعين لأنه الأقدر علي اكتساب ثقة المستثمرين.









وقال عمرو فاروق- الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية متواجدة هذا العام في الاسبوع العالمي لريادة الأعمال خلال عدة أنشطة في إطار حرصها في استمرار مشاركتها بفاعلية مع رؤساء الجامعات والمراكز البحثية في نخو 40 جامعة ومعهد بحثي.





واضاف «فاروق»، أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم من أبرز القطاعات الواعدة، مشيرًا أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تسبق المجتمع في الاستشراق المستقبلي، من خلال إطلاق مكاتب نقل التكنولوجيا والحضانات، ودعم الابتكار بجانب إطلاق برنامج «طاقة فكرتك» و برامج للتعليم الفني وتمويل الأفكار، لتحويلها الي شركات.





وتابع، كما أن الاكاديمية تقوم بتمويل مشاريع التخرج لنحو 500 مشروعا، وإطلاق حاضنات الأعمال حيث يوجد نحو 20 حاضنة، مثل حاضنة الذكاء الاصطناعي، كما جاري استكمال حاضنة في السياحة واخري مع جامعة أسوان في مجالات الطاقة، مشددًا علي أهمية التحول الي القدرات الاقتصادية غير التقليدية والحفاظ على استدامة نمو المشروعات الصغيرة بجانب توطين التكنولوجيا في المجالات الطبية.