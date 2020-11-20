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أخبار العالم

"فايزر" و"بيونتيك" تطلبان الموافقة العاجلة على استخدام لقاحهما ضد الإصابة بـ كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قدمت شركة فايزر الأمريكية وشريكتها شركة "بيونتيك" الألمانية طلبا عاجلا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح باستخدام اللقاح الذي تعاونت الشركتين في تطويره ضد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، حتى يتم إعطائه للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول منتصف ديسمبر المقبل.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن المملكة المتحدة كانت قد طلبت جرعات كافية لإعطائها لـ 20 مليون شخص، لكن اللقاح لم يتم الموافقة عليه حتى الآن من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إلا أن شركة "فايزر" أفادت في تصريحات أدلت بها للشبكة أنها لم تتقدم بطلب ترخيص في بريطانيا بعد.

وأشارت الشبكة إلى أن الشركتين ستسعيان إلى الحصول على تراخيص الموافقة الخاصة باستخدام اللقاح في بلدان أخرى حول العالم من بينها اليابان واستراليا وكندا.

يذكر أن شركة "فايزر" أعلنت، في التاسع من نوفمبر الجاري، أنها توصلت إلى لقاح ضد فيروس "كورونا" بالتعاون مع شركة "بيونتيك"، وذكرت الشركة أن اللقاح قد أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90% بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، كما أشادت منظمة الصحة العالمية باللقاح الجديد، معتبرة أنه "قد يغير مسار الوباء بشكل جذري".

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