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سيارات

سعر ومواصفات هيونداي أكسنت 2021 فيس ليفت في السعودية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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أماني نوار
وصلت هيونداي اكسنت 2021 فيس ليفت المحدثة إلى الأسواق السعودية، وفي هذا التقرير نطلعكم على أبرز ما تغير فيها ومواصفاتها وأسعارها.


سنجد أن السيارة حصلت على تغييرات تصميمية في واجهتها الأمامية والخلفية ومقصورتها الداخلية، حيث حصلت على شبك أمامي والمصابيح الأمامية ومصابيح ضباب بتصميم جديد.

بالإضافة مع زوائد أمامية سفلية مطلية بالكروم للامع، علاوة إلى تغييرات بسيطة في تصميم الجنوط مقاس 16 بوصة، وفي الخلف، حصلت على صدام خلفي محدث بلمسات كرومية أنيقة ، وحساسات خلفية .

أما في الداخل، حصلت السيارة على شاشة نظام ترفيهي بحجم 8 إنش ن ويمكن ربطها بالهاتف، حيث تدعم أنظمة كاربلاي واندرويد اوتو وشاشة عدادات رقمية مع تنجيد مخملي، وفتحات تكيف خلفية وفتحة يواس بي للمقاعد الخلفية ، كمان تغير تصميم فتحات المكيف بشكل بسيط .

وتحتوي السيارة في المملكة على خيارين من المحركات الاول محرك 1.4 لتر 100 حصات قير أوتوماتيك 6 سرعات ، والثاني محرك 1.6 لتر 123 حصان قير أوتوماتيك 6 سرعات ، في حين أن سعة خزان الوقود يبلع 43 لتر ، ويتميز محرك 1.6 بصرفية وقود تبلغ 16.8 كم لكل لتر ام سعر السيارة في المملكة ،اكسنت 1.4 لتر سمارت: 64,325 ريال ،اكسنت 1.4 لتر سمارت بلس: 67,200 ريالاكسنت 1.6 لتر فل كامل: 77,500 ريال.


يذكر أن كشفت شركة هيونداي موتور عن توقيع اتفاقية شراكة مع INOITY ،  شبكة الشحن عالية الطاقة الرائدة في أوروبا .

وذلك تصبح شريك ومساهم استراتيجي في تعزيز الانتشار السريع لاستخدام السيارات الكهربائية حول العالم .

وأكدت الشركة الكورية في بيان لها أن انضمامها لشبكة الشحن عالية الطاقة الرائدة في أوروبا IONITY ، سيجعلها تقود علامتي كيا وهيونداي للتوسع في شبكة الشحن عالية الطاقة على طول الطرق السريعة في أوروبا ، وذلك يغزز تبني المزيد استخدام السيارات الكهربائية عديمة الانبعاثات.

كما تستخدم شبكة الشحن INOITY ، معيار الشحن الأوروبي ن وذلك نظرا لأن الشبكة تستخدم طاقة متجددة بنسبة 100 % بفضل INOITY ، فان سائقي السيارات الكهربائية ليسوا قادرين فقط على السفر.

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