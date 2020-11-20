ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دخلت في نوبة بكاء.. طرد مراهقة مصابة بالتوحد ووالدتها من طائرة بسبب كمامة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:36 م
طرد مراهقة مصابة
طرد مراهقة مصابة بالتوحد ووالدتها من طائرة بسبب كمامة
Advertisements
هدير علاء
تعرضت مسافرة مصابة بالتوحد للطرد من رحلة جوية تابعة لشركة طيران "Southwest Airlines" الأمريكية قبيل إقلاعها، وذلك بسبب عدم قدرتها على ارتداء كمامة واقية، خاصة وأنها تعاني من حالة تُعرف باسم "حساسية المعالجة الحسية"، والتي يُقصد بها زيادة حساسية الجهاز العصبي المركزي للمنبهات الجسدية والاجتماعية والعاطفية.

وأفادت تقارير إخبارية بأن المسافرة التي تعرضت للطرد برفقة والدتها هي مراهقة في الخامسة عشر من عمرها من ولاية "أوريجون" الأمريكية، وتُدعى "ميا كليري".


وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه بعد صعود العائلة على متن الطائرة، التي كانت متجهة من "أوريجون" إلى ولاية "كاليفورنيا" في وقت سابق من هذا الأسبوع، طلب أفراد الطاقم من "ميا" ارتداء كمامة وهددوها بالطرد في حال لم تمتثل لطلبهم.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لمحطة تليفزيونية أمريكية ما مفاده أن معاناة "ميا" من التوحد ومن حساسية المعالجة الحسية تجعل من الصعب بالنسبة إليها ارتداء الكمامة لفترة زمنية طويلة؛ وقال والدها "تيم كليري" في تصريحات للمحطة التليفزيونية إن ابنته انزعجت بشدة حيال الموقف الذي تعرضت له ودخلت في نوبة بكاء لأنها كانت تتطلع بشدة للسفر في هذه الرحلة، مشيرًا إلى أن العائلة شرحت حالتها لطاقم الطائرة، لكن ذلك لم يغير موقفهم.

يذكر أن "ميا" أُجبرت على مغادرة الطائرة برفقة والدتها "جينيفر ثارب" في حين سافرت بقية العائلة إلى وجهتها؛ وأكدت الأم في تصريحاتها لوسائل إعلام أنها لا تعترض إطلاقًا على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، لافتة إلى أن ابنتها تحاول الالتزام بارتدائها قدر المستطاع لكن ذلك ليس سهلًا بالنسبة إليها بسبب إعاقتها.


وأوضح تقرير "ديلي ميل" أن شركة طيران "Southwest Airlines" مثلها مثل بقية شركات الطيران الكبرى تطبق الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية للحماية من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وتطالب الشركة، ومقرها ولاية "تكساس" الأمريكية، جميع عملائها بارتداء الكمامات الواقية خلال كافة مراحل الرحلة الجوية بداية من تسجيل الوصول وحتى استلام الأمتعة.

على الرغم من أن الشركة أدرجت بندًا ينص على إعفاء الأطفال في سن العامين وما دون ذلك من ارتداء الكمامات، إلا أن الأمر ذاته لا ينطبق على المسافرين الذين يعانون من إعاقات.
دخلت في نوبة بكاء.. طرد مراهقة مصابة بالتوحد ووالدتها من طائرة بسبب كمامة
دخلت في نوبة بكاء.. طرد مراهقة مصابة بالتوحد ووالدتها من طائرة بسبب كمامة
دخلت في نوبة بكاء.. طرد مراهقة مصابة بالتوحد ووالدتها من طائرة بسبب كمامة
دخلت في نوبة بكاء.. طرد مراهقة مصابة بالتوحد ووالدتها من طائرة بسبب كمامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب وجبة خفيفة وكمامة.. مسافرة تتعرض للطرد من طائرة برفقة طفلها

شركة طيران شهيرة تستعين بـ روبوتات متطورة للحد من تفشي كورونا

هتموتوا كلكم.. القبض على سيدة سعلت في وجه ركاب الطائرة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

لدعم دفاع الفريق.. ليفربول يصدم صلاح بالتفاوض مع سيرجيو راموس

اتحاد الكرة: من حق الأندية إشراك الصفقات الجديدة في مباريات كأس مصر

الأهلي يبدأ معسكره لنهائي دوري الأبطال.. الأحد

اِعرف نسبتك من تعويضات البطالة وشروط استحقاقها في القانون

40 عام معصية تحبس المطر عن بنى إسرائيل| حكاية سيدنا موسى والعاصي

تعديل مواعيد غلق وفتح المحال التجارية في بعض المحافظات| التنمية المحلية تعلن مفاجأة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

مواصفات لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus بعد طرحها رسميا.. صور

دخلت في نوبة بكاء.. طرد مراهقة مصابة بالتوحد ووالدتها من طائرة بسبب كمامة