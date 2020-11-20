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منوعات

دراسة: الأيام الـ 5 التالية لظهور أعراض كورونا أشد مرحلة للعدوى

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت دراسة جديدة، عن أن الأيام الخمسة التي تلي ظهور الأعراض على شخص ما أصيب بفيروس كورونا؛ تكون أشد مراحل حالات العدوى خلالها.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت الأبحاث التي أجراها الدكتور موج سيفيك، بجامعة سانت أندروز، عدم وجود فيروس حي في العينات المأخوذة بعد أكثر من 9 أيام من ظهور الأعراض، ومع ذلك، يمكن اكتشاف المادة الوراثية لفيروس كورونا لعدة أسابيع في عينات الجهاز التنفسي والبراز، ولكن لا يعتقد أنها مُعدية.

 

ونظرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Lancet Microbe ، في الحمل الفيروسي، وكمية الفيروس التي تم اكتشافها في الجهاز التنفسي العلوي في وقت مبكر بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن، الخبراء قاموا بجمع وفحص 98 ورقة لإثراء استنتاجاتهم، وقيم الباحثون مدى اكتشاف كورونا بين الفم والرئتين على فترات زمنية مختلفة.


وبالإضافة إلى النظر في سلوك كورونا، قيم الباحثون أيضًا 2 من فيروسات كورونا ذات الصلة ، وهما MERS و SARS، ووجدوا أن مستوى الفيروس المسبب للوباء الحالي يكون أعلى في وقت ظهور الأعراض، أو قبل اليوم الخامس من الأعراض.

 

ويعتقد الباحثون أن الزيادة السريعة نسبيًا في كمية فيروس كورونا الموجود في الجهاز التنفسي العلوي هي جزء من السبب في أنه معدي للغاية.

ونظرت الدراسة على وجه التحديد في الأشخاص المصابين بـ بفيروس وخاصة أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

وقال الباحثون، إن النتائج ذات صلة فقط بفترة العزل الذاتي للأشخاص المصابين بفيروس Covid-19 المؤكد، ولا تنطبق على الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي بعد الاتصال بشخص مصاب.

وتوصي العديد من الدول، الأشخاص المصابين بالفيروس، بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام، وهو ما قال المؤلفون إنه يتماشى مع النتائج التي توصلوا إليها، ويغطي بحذر فترة العدوى.

كما نظرت الدراسة في العوامل الرئيسية، بما في ذلك الحمل الفيروسي( كيف تتغير كمية الفيروس في الجسم خلال العدوى)  وسفك الحمض النووي الريبي الفيروسي (طول الفترة الزمنية التي يتخلص فيها الشخص من المادة الوراثية الفيروسية).

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