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فن

آسر ياسين يتحدى أحمد السقا وكريم فهمى وأروى جودة وروبي.. فيديو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:42 م
اسر ياسين
اسر ياسين
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان آسر ياسين مقطع فيديو جديدا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يتحدى فيه عددا من النجوم منهم أحمد السقا وأروى جودة وكريم فهمى. 

وقال آسر فى الفيديو: "أتحدى كل من أحمد السقا وأروى جودة وكريم فهمى وأحمد حاتم وتميم يونس وروبى على قول مجموعة من الكلمات المركبة والمتصلة في أقل من 11 ثانية".

وعرض للفنان آسر ياسين حلقة "أنت فين" التي شارك فيها آسر ياسين وأروى جودة ضمن أحداث مسلسل "نمرة 2".

تدور أحداث الحلقة حول علاقة حب فشلت في الماضي عندما تخلّى سيف عن نادية من أجل امرأة أخرى.. ثم عاد إليها نادمًا وطالبًا الصفح آملًا في فرصة ثانية. فهل هناك أمل في استعادة ما تخلى عنه في الماضي، أم أن الحب إذا ضاع لا يمكن استعادته؟!

تحمل كل حلقة من حلقات العمل توقيع مخرج مختلف، وتضم كوكبة من الممثلين، بالإضافة طبعًا إلى قصة درامية قائمة بذاتها، تنتهي مع انتهاء الحلقة، لتبدأ قصة جديدة مع بداية حلقة أخرى.

المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات كل من: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، ساره طيبه، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.

وشارك آسر ياسين في الماراثون الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.

مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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