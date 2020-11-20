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عوض تاج الدين: المدخنون عرضة للإصابة بـ كورونا أكثر من غيرهم

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:39 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، أن فرص إصابة المدخنين بكورونا أكثر من غيرهم وهذا يرجع لأن كفاءة الرئة تتأثر وتقل بالتدخين.

وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق  مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" أي مدخن لفترة طويلة يكون جهازه التنفسي ليس بالشكل الطبيعي وبالتالي يكون عرضة للمضاعفات والإصابات المتكررة.

وحذر تاج الدين، من التدخين سواء الإيجابي أو السلبي وآثاره الجانبية الشديدة والمزمنة على الجسم بصفة عامة والجهاز التنفسي بصفة خاصة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج  143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101564 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 111955 حالة من ضمنهم 101564 حالة تم شفاؤها، و 6508 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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