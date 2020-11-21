قبل الفجر حلم أم رؤيا تتحقق ؟.. 25 حقيقة عن الكوابيس لا يعرفها كثيرون

يعد من الأمور التي تؤرق

الكثيرين

خاصة إن لم تكن رؤيا حسنة، بل وقد يدخل الإنسان في دوامة من المخاوف لا نهاية لها بسبب

إذا رأى ما يكره،

فكثيرون

أولئك الذين يعتقدون أن

يتحقق، وذلك لارتباطه بهذا الوقت العظيم وهو الثلث الأخير من الليل أو تلك الساعة قبل صلاة الفجر ، بما يطرح السؤال هل

يجعله رؤيا تتحقق؟ أو بصيغة أخرى

؟، هذه الأسئلة لا يمكن تجاهلها أو انتزاعها من عقلك بعد الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر ، وقد تقف حياة البعض عند مجرد

لما فيه من أمور مزعجة قد حدثت بهذا الحلم، فلا يمكن تجاهل مسألة هل

دليل لتحققه، أو هل الحلم قبل الفجر يتحقق ؟.