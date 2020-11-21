مواطن يستغيث من أخلاء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طور سيناء

ارسل القارئ أحمد الجنايني شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من أخلاء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طور سيناء .





وقال الجنايني في شكواه تفاجأنا نحن مرضي الغسيل الكلوي بمستشفى طور سيناء العام بكارثه بل اكبر من الكارثة و هي قرار مفاجئ بإخلاء وحده غسيل الكلي من المرضي الذي يعد عددهم ٢٧ مريض ومريضة و من بينهم حالات ذوي الاحتياجات الخاصة و تم توزيعهم علي مدن المحافظة التي يبلغ بين كل مدينه و مدينه مسافه اكثر من ١٥٠ كيلو متر و هذا مرهق علي المرضي جدا و لم يضعوا في حساباتهم الحالة النفسية و المرضية و المادية و المعنوية للمرضي .





وأضاف ان المدينة يوجد بها اكثر من مكان كان من الاولي الاهتمام بتجهيز مكان بديل قبل حدوث الكارثة علما بانهم علي علم بعدم صلاحيه المستشفى لأكثر من ٤ شهور ولم يتم اتخاذ اي خطوه ايجابيه نحو مرضي الفشل الكلوي الذي يكن لكل مريض منهم حالته الخاصة به و ظروفه الصحية و الاجتماعية و المادية حيث ان منهم بعض المرضي يتم عمل جلسات الغسيل من وصلات القسطرة المستديمة من الرقبة و الصدر و هذا يمثل خطورة علي حياتهم بسبب الذهاب و العودة و خاصه نحن في فصل الشتاء حيث تكثر فيه مسببات العدوا لمرضي الغسيل بالقساطر .









وأشار إلي أن يوجد بالمحافظة سيول تقوم بقطع الطريق في اي لحظه و يعرض حياه المرضي للخطر حيث ان فصل الشتاء يضر بمرضي الكلي خاصه علما بان حالات الفشل الكلوي الخاصة بوحدات مدينه سانت كاترين محولين الي وحده الطور لدينا فكيف بينا مع هذا الوضع الغسيل بأريحيه في فصل الشتاء.





واوضح ان اول جلسة غسيل لهم في مستشفى شرم الشيخ تفاجئو انهم وضعوا عدد 4 مرضي و 2 تمريض في سيارة اسعاف واحده في ظل ازدياد اعداد مرضي كورونا و الموجه الثانية منها مع العلم انه يوجد بيننا من هو مبتور القدم كليا ومبتور القدم جزئيا (قدم سكري) ومن لديه شلل نصفي للجسد وذو احتياجات خاصة ( اعاقة ذهنية) .





وتابع انه تم تخفيض مدة الجلسة من 4 ساعات الي 3 ساعات و ذالك مخالف للقرار الوزاري الصادر م الوزارة بخصوص مدة جلسة الغسيل الكلوي و مضر بصحة المريض بشكل مباشرة.





و أشار انهم تقدموا بشكوي جماعية لمنظومة الشكاوي لمجلس الوزراء و تحمل رقم 3239672 و تم حفظها فقط

و تقدمنا بشكوي جماعية اخري لمحافظ جنوب سيناء و لم يتم الرد عليها ايضا .





واوضح ان رد المديرية علي هذه المشكلة انهم قاموا بتوفير عربات الاسعاف و هذا هو الحل المتوفر لديهم مع معرفتنا بان لديهم القدرة علي اتخاذ حلول اخري غير السفر المضر لصحة المرضي الجسدية والنفسيه هذا غير اجهاد الأطقم الطبيه التمريضيه وكذلك مرفق الاسعاف

واننا غير موافقون علي هذا الحل لأنه مضر بصحتنا فنرجو من حضراتكم اتخاذ اللازم لحل هذه الكارثة.





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