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رفعت ضدي قضايا كثيرة.. طارق شوقي: أنا اكثر وزير تم ترويج شائعات بشأنه

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:34 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه يظل حتى الآن أكثر وزير تم ترويج شائعات بشأنه، وتحريك دعاوى قضائية ضده"، وكشف الدكتور طارق شوقي حقيقة ما تم تردده على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن اليوم الجمعة من الأيام النادرة في حياته العملية التي يجد فيها متسع  لتناول العشاء في منزله، موضحا أنه ابتعد عن السوشيال ميديا لنصف ساعة وعاد بعدها ليجد ان هناك شائعة تم تداولها عن إصابته بفيروس كوورنا.

واستكمل أن الغريب أنه حضر بالأمس احتفالية صندوق تحيا مصر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمدة 6 ساعات، ولكن تبقى الشائعة أقوى من الحقيقة، وتداول الناس الشائعة دون تثبت أو تحقق.

وعن الأوضاع بالمدارس، قال الوزير، إن الأوضاع لا تستدعي إغلاق للمدارس حتى الآن، والأمور مستقرة وتسير بشكل طبيعي، شددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال إن التعليم الذي تطمح له الدولة المصرية، يستهدف تربية النشء، والحفاظ على صحتهم، وإمكاناتهم الاقتصادية، موضحًا أن على رأسهم تنمية التذوق الفني.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي حول المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية، لطلاب المدراس، أن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة لمكافحة أمراض السمنة بالمدارس، مشيرًا إلى أن المشروع الحالي يستهدف ما هو أكبر من تطوير المناهج.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن المادة 84 من الدستور المصري، تنص أن ممارسة الرياضة، حق للجميع، وركزت على ضرورة ممارسة الرياضة بالمدارس.

وتابع أنه تفعيلا لمواد الدستور، تستهدف الوزارة إلى رفع الكفاءة الجسمانية والبدنية، وضمان ممارسة جادة وممتعة بالمدارس، وغرز العادات الصحية السليمة، حتى تصبح عادة لدى طلاب المدارس، وهي من ضمن الإجراءات الاحترازية بالمدارس.

وأكد أن المشروع يستهدف رعاية الموهوبين فنيا، من أجل تمثيل مصر في المحافل العالمية والدولية، موضحا أن التعليم المصري يشهد نقلة نوعية كبيرة، وفقا للخطة القومية لتطوير المناهج الفنية.
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