قائمة جوائز مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

اختتمت قبل ساعات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى بحضور فنى متواضع، نظرا لظروف جائحة كورونا التي يعيشها العالم.



وحصل على جائزة أفضل عرض فى مسابقة محور مسرح الشارع مسرحية "أغنية على الممر" إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية، كما تم منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض "تراث سيناء".





وفي السطور التالية قائمة الجوائز:

فى مسابقة المونودراما حصل على أفضل عرض مسرحية "حلم هاملت" من كوسوفو، وحصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، نادين خالد عن عرض "ماريا".



وفى مسابقة العروض الكبرى حصل على جائزة أفضل سينوغرافيا التى تحمل اسم الفنان سامى عبدالحليم، وفاز بها عرض "الوحوش الزجاجية" من مصر، كما حصل على جائزة محمد صبحى لأفضل إخراج يوسف الأسدى عن مسرحية "الوحوش الزجاجية" من مصر، وحصل على جائزة أفضل ممثل تحمل اسم الفنان مصطفى شعبان دانييل كاريلو، من إسبانيا وحصلت على جائزة أفضل ممثلة تحمل اسم الفنانة أمل الدباس وجاءت مناصفة بين شيرهان الشاذلى، وريم المصرى، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة مسرحية "إيزيس" من مصر.





وقد شارك فى تسليم الجوائز وإعلانها لجان التحكيم المختلفة، منهم نضال الشافعى وأمل الدباس ومحسن منصور وعلى عليان وجبار جودى، بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوى رئيس المهرجان، والدكتورة إنجى البستاوى مدير المهرجان .





وبدأ الحفل بعرض أغنية "مصر بتحلو بينا" الأغنية الرسمية لدورة المهرجان، وهى إهداء من الملحن كريم عرفة.



وبدوره صعد مازن الغرباوى رئيس المهرجان على خشبة المسرح وقال: "جميع المقربين يعلمون جيدا حجم الصعوبات التى واجهناها، ويتبقى لنا جزء بسيط، وهو وصول كل الضيوف إلى منازلهم سالمين".



كما حرص مازن على توجيه الشكر لرعاة المهرجان جميعا وسلمهم شهادات تكريم، بخلاف تسليم جائزة أفضل شخصية مهنية لثلاثة من فريق عمل المهرجان وهم: إبراهيم عرابى، سلمى دسوقى، منى زكريا، وفى لمسة إنسانية من المهرجان تم تكريم اثنين ممن رحلوا عن عالمنا هذا العام، وهم هشام سليمان، وحنين أسامة.





كذلك تم تسليم جائزة مسابقة التأليف التى تحمل اسم الكاتب الراحل أحمد سخسوخ، والتى حصل عليها 3 من الشباب، مركز أول نص طويل عبده الحسينى، مركز أول نص قصير محمد عبد الرحمن، نص أول مونودراما أحمد أبو دياب، ثم توزيع جائزة عصام السيد للعمل الأول إخراج، حيث حصل على المركز الأول محمد هشام، المركز الثانى أشرف على، المركز الثالث مايكل مجدى.