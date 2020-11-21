انتهت صلاحيتها.. حولي مكونات مطبخك إلى 7 منظفات

في كثير من الأحيان نخطئ في تقدير الكمية الصحيحة التي تكفينا من بعض المكونات، إلا أن ذلك لا يبرر مشاهدتنا لها وهي لا زالت بكمياتها الكبيرة لم تستغل بعد وقد انتهت مدة صلاحيتها، وصارت غير آمنة للأكل، لذا كشفت الشيف أميرة شنب عن مجموعة من الوصفات المُجرّبة التي ستحول انتهاء صلاحية بعض مكونات مطبخك، إلى مكسب جديد



أهم مكونات لا يجب رميها أبدًا بعد انتهاء صلاحيتها:

الخل بكل أنواعه

الليمون

البرتقال

البيكنج صودا

معجون الأسنان وأقراص تنظيفه الفوارة



منظف سحري لكل شيء:

خليط الخل والبيكنج صودا، لم يوضع في مكان حتى أثبت قدرته على منافسة أقوى المنظفات، بداية من تنظيف الفرن والميكروويف، ومرورًا بإزالة بقع القماش المستعصية، وإذابة أصعب دهون الأواني المعدنية وحرق الطعام، لذلك فأي كمية تفيض عن حاجة المطبخ من تلك المكونات هي مكسب لقسم المنظفات.



فيما يلي قائمة بأنواع منظفات من حول المنزل، يمكنك استبدالها بمكونات مطبخك منتهية الصلاحية أو الزائدة عن الحاجة:

منظف زجاج النوافذ: خل أبيض ونشا الذرة

في بخاخ المنظف الخالي، استخدمي الخل الأبيض الممزوج بملعقة كبيرة من نشا الذرة مع الماء الدافئ، لتنظيف زجاج النافذة الخارجي والداخلي من بقع الصابون وآثار الأصابع والأتربة، منها إعادة تدوير مكونات المطبخ منتهية الصلاحية أو القديمة، ومنها حل لأزمة انتهاء المسحوق أو ضيق الوقت قبل حضور ضيوف.



معطر أقمشة: ملعقتان من البيكنج صودا، نقاط من زيت عطري مثل اللافندر، وماء ساخن.

البيكنج صودا قادرة على تفتيت الدهون، وفي نفس الوقت ناعمة على الملابس، لكونها في النهاية من أنواع الطعام الآمنة على المعدة.

استخدمي ملعقتين طعام منها على كوب من الماء الساخن، ونقطتين لافندر أو زيت عطري آخر -على ذوقك- واحصلي على منظف أقمشة مضمون ومعطر لتنظيف قماش الأنتريه والصالون.. فقط استعملي بخاخ أو فوطة نظيفة لرش الخليط على القماش واتركيه يؤدي سحره.

لتنظيف آثار حلقات الأكواب: استخدمي معجون الأسنان وفرشاة قديمة لإزالة آثار حلقات الأكواب من على الأسطح الخشبية.

معجون الأسنان لا يصنف كمستحضر رخيص، لذلك حولي خسارته إلى مكسب في دولاب منظفاتك الطبيعية، فغير براعته في علاج آثار الأكواب على الخشب، له استعمالات أخرى بالمنزل.

منظف لخلاط المياه: ليمونة وتوكة قديمة وكيس بلاستيك.

استخدمي نصف ليمونة وتوكة بلاستيكية أو أستيك في تفتيت التراكمات الجيرية على صنبور أو خلاط المياه، ثبتي نصف الليمونة عند فتحة الخلاط، ثم قومي بلفها بكيس للتثبيت، واربطيه بأستيك حتى صباح اليوم التالي.



معطر للحوض: قشر الليمون أو البرتقال.

استخدمي قشر البرتقال المهدر بكثرة في فصل الشتاء، في عمل معطر لكوع الحوض أو ماسورة حوض المطبخ، كل ما عليك فعله، هو وضع القشر مع مكعبات الثلج للتخلص من الرائحة الكريهة بالحوض.

ملمع للاستانلس: عصير الليمون

منظف الفضيات والاستانلس والتحف المعدنية واحد من أغلى المكونات التي سيتوجب عليك شراؤها رغم ندرة استعمالك له، لذا اقتصدي في ميزانيتك واستخدمي عصير الليمون اللاذع أو المر وغير القابل للتناول مع الطعام، في تلميع المعادن خاصة الاستانلس.