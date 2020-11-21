5 أدعية للميت عند نزول المطر تجعل له في كل قطرة مطر راحة ومغفرة

حيث مازالت نيران الحزن على فراق الأحبة ملتهبة ومتأججة، لأن هذا الميت ترك أحبته في الشهور الأولى من العام الجديد، ولما كان

وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان دعاء المطر مستجاب ، حيث إن الدعاء عند نزول المطر هو دعاء في وقت استجابة، فإن

للمتوفي

في قبره ، لأن

المتوفي

وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، فمن شأن

أن يملأ قبر المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور،

قد يستهين به البعض أو يستصغره قد يبعث الميت آمنًا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.