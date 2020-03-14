دعاء المطر للمتوفي من 9 كلمات يجعل نسائم الجنة تهب على الميت في قبره

حيث مازالت نيران الحزن على فراق الأحبة ملتهبة ومتأججة، لأن هذا الميت ترك أحبته في الشهور الأولى من العام الجديد، ولما كان

وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان دعاء المطر مستجاب ، حيث إن الدعاء عند نزول المطر هو دعاء في وقت استجابة، فإن

دعاء المطر للميت أو دعاء المطر للمتوفي مكتوب هو أكبر رجاء

للمتوفي

في قبره ، لأن

دعاء المطر للميت مكتوب أو دعاء المطر للمتوفي مكتوب هو السبيل لإضاءة قبر

المتوفي

وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، فمن شأن

أن يملأ قبر المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور،

دعاء المطر للميت أو دعاء المطر للمتوفي مكتوب

قد يستهين به البعض أو يستصغره قد يبعث الميت آمنًا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.