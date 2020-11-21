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سيارات

شاهد .. فورد تكشف عن طرازات برونكو ورابتور الاختبارية الجديدة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة فورد الامريكية لصناعة السيارات الكشف رسميا عن نسخ اختبارية من برونكو وبرونكو سبورت وF-150 رابتور التي ، حيث كان من المقرر انت يتم الكشف عنهم في معرض سيما هذا الشهر في لاس فيجاس إلا أنه تم إلغاؤه بسبب تداعيات فيروس كورونا كوفيد -19 .

وظهرت السيارة الأولى الاختبارية من فورد برونكو من طراز بادلاندز ساسكواتش الاختبارية ذات البابين، وتظهر السيارة بطلاء أسود ساتان يتضمن عددًا قليلًا من اللمسات البرتقالية الزاهية لإبراز الطلاء الجديد، كما تحصل على عتبات جانبية صغيرة، وعدد كبير من الأجزاء التي تعزز من أدائها على الطرق الوعرة مثل لوح الحماية السفلي في الأمام، ومصابيح على السقف وسقف قماشي.

اما الطراز الثاني من شركة فورد فهو فورد برونكو سبورت بادلاندز أوفرلاند الاختبارية ، والتي تأتى مع حزمةMad Industries، والتي تحصل على عدد قليل من الترقيات التي تجعلها مثالية للمغامرات الطويلة، وتحصل على رف سقف مصنوع خصيصًا لها مع شريط إضاءة.

بينما طراز فورد F-150 ليميتيد هايبرد سوبركرو، ورينجر XLT تريمور، قد تم تزويدها بنظام التعليق BDS  الذى  قام برفع السيارة من على سطح الأرض بمسافة كافية لجعلها سيارة طرق وعورة مثالية والجنوط الفريدة وإطارات الطرق الوعرة وأقواس العجلات المنتفخة، بالإضافة الى طرح مساحة إضافية للتخزين في خلفية السيارة ، وبالتحديد في الصندوق الخلفي .

كما تم إضافة بعض الترقيات التصميمية لـ رينجر XLT تريمور ليتم تمييزها عن رينجر تريمور القياسية .

و الجدير بالذكر ان انطلاق النسخة عالية الأداء من السيارة الأكثر شهرة فورد برونكو ، والتي تدعى برونكو وورثوغ  ، كان ينتظرها عشاق القيادة على الطرق الوعرة والعلامة التجارية الامريكية الشهيرة فورد .

و تعتبر السيارة برونكو وورثوغ من فئة السيارات الـ SUV المتخصصة في قهر الطرق الورعة ، وقامت احدى صفحات اليوتيوب العاشقة للسيارات بنشر فيديو تجسسي للسيارة اثناء اختبارها وضعية GOAT القيادة على جميع الأرضيات، و اختبار أنظمة السيارة المختلفة .

وظهرت السيارة برونكو وورثوغ خلال فيديو فى السابق بارتفاع زائد عن الأرض مقارنة ببرونكو القياسية، كما تحصل على إطارات BF Goodrich All-Terrain T / A، دون ظهور علامة رانجلر التجارية.

شاهد .. فورد تكشف عن طرازات برونكو ورابتور الاختبارية الجديدة
شاهد .. فورد تكشف عن طرازات برونكو ورابتور الاختبارية الجديدة
شاهد .. فورد تكشف عن طرازات برونكو ورابتور الاختبارية الجديدة
شاهد .. فورد تكشف عن طرازات برونكو ورابتور الاختبارية الجديدة
شاهد .. فورد تكشف عن طرازات برونكو ورابتور الاختبارية الجديدة
شاهد .. فورد تكشف عن طرازات برونكو ورابتور الاختبارية الجديدة
شاهد .. فورد تكشف عن طرازات برونكو ورابتور الاختبارية الجديدة
شاهد .. فورد تكشف عن طرازات برونكو ورابتور الاختبارية الجديدة
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