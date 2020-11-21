بعد نجاتها من الموت.. 10 إطلالات لـ حليمة بولند بعد عمليات التجميل

تصدرت الإعلامية حليمة بولند، تريند مؤشر البحث على موقع "جوجل"، بعد أن عبرت عن امتنانها بعد نجاتها من الموت أثناء إجرائها عملية جراحية.





وكتبت حليمة من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": " اليوم شوفت الموت بعيني قسم بالله كنت راح أموت من ابرة البنج بالعيادة لأن الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزايدة".





وأضافت بولند أنها رأت الموت بعينها بسبب زيادة جرعة التخدير في العيادة، وقالت: "حسيت إنه روحي قاعدة تطلع ورب الكعبة".





وتابعت :"قمت اتشهد واقرا قرآن وركبولي جهاز الأكسجين والحمد لله قمت بالسلامة وبصلي 100 ركعة شكر الحين إن شاء لله.. ألف حمد وشكر لك يا رب ديروا بالكم من البنج والتخدير بالعيادات والله نصيحة من تجربة حبيت افيدكم من تجربتي عشان تخلون بالكم والله الحافظ يا رب".





وفى هذا السياق، ننشر لكم مجموعة من الصور للإعلامية حليمة بلوند بعد إجرائها عدة عمليات تجميل.









يذكر أن الإعلامية حليمة بولند قررت الخروج عن صمتها والرد على اتهامها فى قضية غسيل أموال ومنعها من السفر، وهو القرار الذى أعلنت عنه السلطات الكويتية منذ أيام قليلة بجانب عدد من المشاهير.











وقالت حليمة بولند عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فى أول تعليق لها: "أولا أحب أشكر كل اللي سألوا عني في كل أنحاء الدول العربية.. ثانيا الحمد لله أننا في دولة مؤسسات ودستور وقانون وما في أحد فوق القانون لأننا كلنا سواسية ونحترم نزاهة القانون الكويتي".









وأضافت: "قبل تقريبا أسبوعين تكلمت في برنامجي هنا الكويت.. وطالبت بسن قوانين صارمة لمحاربة الفساد المتمثل في جريمة غسيل الأموال واليوم أنا أشكرهم على محاربة الفساد".









وأوضحت حليمة قائلة: "والله لو أنا مشاركة في هذه الجريمة الشنيعة تجاه وطني.. فأتمنى أن أكون أول وحدة أحاسب ويتخذون اتجاهي العقوبة الشديدة".









يذكر أن حليمة بدأت مشوارها الإعلامي بعام 2001 حيث كانت طالبة في السنة الأخيرة بكلية الآداب في جامعة الكويت حينما اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في تليفزيون الكويت خلال برنامج «ذبست» للمخرج خالد البطي الذي ساندها ببدايتها ورشحها للتقديم برامج أخرى على تليفزيون الكويت، ظهرت كممثلة في عام 1995 خلال برنامج الأطفال «افتح يا وطني أبوابك» مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار أحمد على تليفزيون الكويت، وبعده قدمت العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية كما أنها قدمت العديد من المهرجانات مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير، وحصلت على لقب «ملكة جمال الإعلاميات العرب».



