تعليم الوادي الجديد: انطلاق ماراثون مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية

أعلن الدكتور جمال حسن محمد، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم، السبت، انطلاق ماراثون مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١م.





وأوضح الدكتور جمال حسن، في بيان صحفي، أهمية المسابقة في تدريب الطلاب على كيفية الإجابة النموذجية وتشجيعهم على التفوق العلمي وكذا الروح التنافسية بين الطلاب بجميع المدارس، مؤكدًا التزام الجميع بالشفافية والموضوعية والحيادية للوصول لأفضل النتائج.





ووجه جمال، الشكر لجميع القائمين على العمل بالإدارات التعليمية المختلفة، للجهد المبذول في المسابقة والحرص على ظهور جميع اللقاءات بالمظهر اللائق والمشرف متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.





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من جانب آخر اعتمد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، 190 مليون جنيه، لخطة رصف الطرق السريعة في محافظة الوادي الجديد، ضمن خطة الرصف هذا العام.





صرحت بذلك، المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، وكيل وزارة النقل مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالوادي الجديد، اليوم السبت.





وأكدت شحاتة، أن الاعتماد المالي الذي خصصه وزير النقل لخطة الهيئة هذا العام يتضمن مشروعين جاري تنفيذهما حاليًا بالمحافظة المشروع الأول رفع كفاءة طريق باريس درب الأربعين والثاني تعديل مسار منطقة النقب بطريق الخارجة – أسيوط، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتحسين مستوى الطرق وثمرة التعاون بين المحافظ ووزير النقل.





وأشارت إلى أنه جار تنفيذ مشروع رفع كفاءة 20 كم من منطقة الكيلو 55 وحتى الكيلو 75 بطريق باريس – درب الأربعين، وسينتهي المشروع في يونيو 2021م، بينما جرى البدء في تنفيذ مقترح لتعديل المسار الخاص منطقة النقب بطريق الخارجة – أسيوط، من خلال الرفع المساحي لمسافة 10 كم والإعداد للبدء في التنفيذ الطبقة الترابية ويليها الطبقة الأسفلتية.





يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، من أجل إنشاء شبكة طرق جيدة لدفع عجلة التنمية وجذب المستثمرين للمحافظه حيث إن المحافظة يوجد بها العديد من المقومات التي تجعلها جاذبة ومؤهلة للاستثمار في كل المجالات منها الزراعية، الصناعية والسياحية، فضلا عن الاستثمار في المجال البيئي.