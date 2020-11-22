تفاصيل زيارة وزير القوى العاملة للبحر الأحمر .. قاعدة بيانات للصيادين لحل مشاكلهم وتسليم 100 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة و 60 عقد عمل لذوي الهمم

سعفان يسلم 100 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر

وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الهمم بالبحر الأحمر

سعفان يشهد ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية بالبحر الأحمر ويكرم المنشآت الفائزة





أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، أنه سيتم تسجيل جميع صيادي محافظة البحر الأحمر على قاعدة بيانات ، حتى يتم التواصل معهم وحل المشكلات الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة ، بصيادي المحافظة، داخل حلقة السمك بالغردقة، السبت، حيث استمع الوزير إلى مشكلات الصيادين، وأهمها منع الصيد لمدة 6 أشهر سنويا، وعدم وجود تأمين صحي، وفصل الثروة السمكية بالبحر الأحمر عن الثروة السمكية في السيسع.





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وأوضح الوزير، أنه جاء ليتعرف على مشكلات الصيادين وحلها ضمن مبادرة الرئيس السيسي " مبادرة صيادي مصر"، لرعاية صغار الصيادين في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن ال مبادرة ليست حكرا على القوى العاملة ولكن لكل فئات الدولة تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية.

وأشار "سعفان" إلى أنه بعد الانتهاء من قاعدة البيانات، سيتم عمل بوليسة تأمين على الحياة والعجز الكلي والجزئي لجميع صيادي البحر الأحمر، وسيتم توزيعها بعد استكمال كافة البيانات، على أن بتم إضافة آسر الصيادين في المستقبل، مشيرا إلى أنه سيتم قيد الصيادين ضمن العمالة الغير منتظمة.

وأكد وزير القوى العاملة أنه سيتم رفع تقرير للرئيس السيسي، بجميع مشكلات الصيادين لإصدار توجيهات لكل جهة لحل تلك المشكلات.

كما سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، 100 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، بحضور سعيد عبد الراضي مدير المديرية.

وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات "أمان"، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة، والتي تتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة" لها، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك تقوم الوزارة حاليا بالتواصل مع شركات التأمين، لبحث ودراسة تكاليف عمل بوليصات تأمين للعمالة غير المنتظمة المسجلة تتحمل تكاليفها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة.

ولفت الوزير إلي أن الرئيس السيسي، أول من أطلق مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة بتوفير شهادة "أمان" لهذه الفئة فى فبراير 2018 ، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها فى أى وقت من الأوقات وتوفير "حياة كريمة" للمواطن المصرى.

وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.

وقال إن الدولة تهتم بالعمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، نظرًا لما تمثله هـذه الفئة من العمالة نسبة كبيرة من المجتمع وبالتالي من الاقتصاد القومي، موضحا أن الوزارة تضع هذه الفئة كإحدى الركائز الأساسية للبناء والتنمية، مؤكدا أن القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائمًا نصب أعينها.

وكان الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة،قد أكد أن الوزارة تحاول قدر الإمكان حصر العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه تواجد الأسبوع الماضي فى عدد من المحافظات،وذلك حصر أعداد العمالة غير المنتظمة.

وأشار وزير القوي العاملة، إلى أن هناك أكثر من مليون و600 ألف عامل استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة الأولى في الفترة الماضية

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر 60 عقد عمل لذوي الهمم بالمحافظة بحضور سعيد عبد الراضي، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وشدد الوزير، على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وأكد "سعفان" أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وقال الوزير إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، والتي تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، مؤكدا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، مؤكدا استمرار الوزارة بالاهتمام في رعاية هذه الفئة وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بمشاركة 15 منشأة سياحية بالمحافظة، كما قام الوزير بمنح كأس التميز للمركز الأول لفندق تروبيل سهل حشيش، شهادات تقدير للمركزين الثاني والثالث لفندقي جنجل أكوا بارك، وشيراتون ميرامار الجونة، ودرعا لفندق "صن دايز"، الفائزين بتطبيق إجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بهذه المنشآت، وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم ، وسعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالغردقة.