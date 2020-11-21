مباراة الزمالك وإف سي مصر .. راية الحكم المساعد تلغي ركلة جزاء لـ كاسونجو

ألغى محمود عاشور حكم لقاء الزمالك وفريق نادي مصر قراره بإحتساب ركلة جزاء لصالح مهاجم الفارس الأبيض كاسونجو فى الدقيقة 25 بعد رفع الحكم المساعد الراية وإحتساب تسلل في المباراة المقامة حاليا فى إطار ربع نهائي كأس مصر والتي تقام في الثامنة مساء على استاد السويس الجديد.





بدأ اللقاء بسيطرة زملكاوية وتعرض فى الدقيقة الأولى إمام عاشور للعرقلة من جانب لاعب اف سي مصر ومنحه محمود عاشور حكم اللقاء ركلة حرة وأرسل شيكابالا كرة طولية فى الدقيقة الثالثة تسلمها كاسونجو وراوغ مدافع المنافس وسدد الكرة يمسكها حارس المرمى بصعوبة.





وجرت محاولات من جانب كاسونجو لاختراق دفاعات فريق اف سي ومصر وتسلم كرة طولية من خلف المدافعين وسجل هدفا قام بإلغاءه محمود عاشور حكم اللقاء بداعي التسلل فى الدقيقة التاسعة.





ونجح مدافع اف سي مصر فى الدقيقة 17 فى إفشال محاولة شكيابالا فى التوغل الى داخل منطقة الجزاء وحصل يوسف أوباما على ركلة حرة إثر تعمد لاعب المنافس شده فى الجبهة اليمني وإسقاطه على الأرض بالدقيقة 18.





وأرسل فى الدقيقة 20 إمام عاشور كرة طولية تصل إلى داخل منطقة الجزاء ينجح حارس إف سي مصر فى الإمساك بها قبل أن يصل إليها يوسف أوباما .





وإحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 22 ركلة حرة ضد رضا الويشي مهاجم اف سي مصر لإرتكابه خطأ ضد محمود علاء مدافع الزمالك وسدد أحمد عادل لاعب أف سي مصر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 23 تمر إلى جوار مرمى محمود جنش حارس القلعة البيضاء.





وقام حكم اللقاء محمود عاشور بإلغاء قراره الذى احتسبه فى الدقيقة 25 بركلة جزاء لصالح مهاجم الزمالك كابونجو كاسونجو بعد لمس مدافع اف سي مصر الكرة بيده وبدوره قام الحكم المساعد برفع الراية وإحتساب الكرة تسلل وعدم إحتساب ضربة جزاء لصالح الزمالك.





ودفع البرتغالى جيمي باتشيكو مدرب الفارس الأبيض بتشكيلة ضمت كل من:

محمود جنش في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع

إسلام جابر ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وامام عاشور في خط الوسط.

كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في خط الهجوم.





بينما يجلس على دكة البدلاء كل من.. محمد عواد وطارق حامد وسيف جعفر وأحمد سيد زيزو محمد عبد السلام وكريم بامبو ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد ومصطفى محمد .

فيما كشف الجهاز الفني لفريق الزمالك عن سلبية مسحة كورونا الثانية لحازم إمام ظهير أيمن الفريق والتي خضع لها بالأمس للاطمئنان عليه.

وأوضح مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أنه سيتم وضع برنامج تدريبي خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المقرر له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري باستاد القاهرة .

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بعد انتهاء الزمالك من لقاء نادي مصر في دور الثمانية بكأس مصر والمقرر له اليوم .

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باتشيكو على الانتظام في معسكر مغلق ابتدا من يوم الاثنين المقبل استعداد للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة.

ويستعد الفريق الأبيض حاليا للقاء نادي مصر مساء اليوم السبت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر اليوم بالسويس استعدادا للمباراة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة.



