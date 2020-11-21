اتكلم مصري.. الهجرة تحتضن أطفال مصر في الخارج للحفاظ على لغتهم الأصلية

سعت وزارة الهجرة على مدار أعوام إلى احتضان المصريين بالخارج بداية من الأطفال، وظهر اهتمام الهجرة في تقديم الدعم لأطفال مصر بالخارج للحفاظ على هويتهم من خلال اطلاق عدة مبادرات أبرزها أتكلم مصري للحفاظ على اللغة المصرية بين أطفال مصر بالخارج.





وتمثل ذلك فعليا من خلال اطلاق الهجرة معسكر "اتكلم مصري" للأطفال المصريين المقيمين في كندا اليوم السبت ويستمر حتى غد الأحد عبر تطبيق "زووم"، بهدف تشجيعهم على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

وتأتي المبادرة حيث أن الكثير من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج يتحدثون بلغات أجنبية، وهي إضافة لهم، ولكن مبادرة "اتكلم مصري" تؤكد عليهم ألا ينسوا لغتهم العربية وهويتهم المصرية.

وتستهدف المبادرة بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية التي تكمن في الأعمال الدرامية المصرية والأنشطة الثقافية، بجانب أن "اتكلم مصري" ليست مبادرة لمحو أمية اللغة العربية، ولكنها تستهدف أيضًا تثبيت الهوية المصرية والثقافة المصرية والمبادئ التي نشأنا عليها.





وكان لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد دور فعال في فعاليات المعسكر لتلتقي الأطفال وأولياء أمورهم وتتحدث معهم عن مبادرة "اتكلم مصري" وتتعرف على مدى ارتباطهم بوطنهم الأم مصر وتمسكهم بالعادات والتقاليد المصرية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك إقبالا متزايدًا من الأبناء المصريين في كندا على الانضمام لمعكسر "اتكلم مصري"، حيث سجل نحو 100 مشارك للانضمام إليه بجانب عدد مماثل في قائمة الانتظار، ما يعكس نجاح المبادرة وتحقيقها صدى واسعًا وبدء انتشارها بين أبنائنا بالخارج.

وسبق أن تم إطلاق معسكرين لمبادرة "اتكلم مصري"، أحدهما بدولة النمسا والآخر بدولة الإمارات، وقد لاقى الاثنان نجاحًا كبيرًا بين الأطفال المصريين بالخارج وامتنانًا بالغًا من آبائهم، حيث تحمس الأطفال على التحدث باللهجة المصرية وقالوا إنهم سيتحدثون اللغات الأجنبية داخل مدارسهم فقط لكن مع عائلاتهم وداخل بيوتهم سيتحدثون العربية باللهجة المصرية.

وكانت وزيرة الهجرة قد أعلنت إطلاق مبادرة "اتكلم مصري" رسميًا ودخولها حيز التنفيذ في أوائل أكتوبر الماضي، حيث تستهدف المبادرة ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية في شكله.



وفي 13 نوفمبر شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عبر تطبيق "زووم" في معسكر "اتكلم مصري" للأطفال المصريين المقيمين في دولة الإمارات، وذلك من أجل ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا بالخارج وتشجيعهم على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية