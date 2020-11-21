أبو العينين يدعو لـ اجتماع بين أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط لرسم خريطة ما بعد كورونا

قال النائب محمد ابو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، إن وباء كورونا خطير جدا في جميع أنحاء العالم، وكانت جميع البلدان تدرس النتائج بعد هذا الوباء الذي يعاني منه العالم، في الوقت الحالي يعاني العالم أجمع من هذا الوباء، وأعتقد أن تغييرا كبيرا قادما لتتغير النظام الدولي،و تغيير العولمة.





وتابع «أبو العينين» خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للعلاقات الامريكية العربية التي عرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الالتزام بالأولويات مع الاهتمام بالأمن والتداعيات السياسية الاقتصادية ضرورة فى ظل كورونا، مشيرا إلى أن مع كل ما يحدث أعتقد أن العالم يتغير ولن يصبح مرة أخرى كما كان قبل الوباء، هذه المشكلة في كل أنحاء العالم، ويجب أن يجتمع المثلث بين أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط معا لرسم رؤية جديدة وأفكار جديدة لدراسة ما يمكننا القيام به.





وأشار إلى أن السوق المصري مهدد بخفض الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهي ظاهرة تعيشها كافة دول العالم ، ويحاول الجميع جذب المزيد من الاستثمارات حتى على حساب الأخرين، منوها إلى أننا يمكننا استغلال وباء كورونا للتحول إيجابيا في مصر، خاصة وأننا عانينا خلال السنوات الماضية في رحلة دعم صورة مصر وتعزيز اقتصادها، مضيفا أن مصر اقتحمت الثورة الصناعية بقوة ونجاح ، وهناك تعديلات قريبة في القوانين والنظم لجذب المزيد من الاستثمارات".





وهنأ «أبو العينين» الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على أمل أن تشهد رئاسته مزيدا من الزخم للعلاقات العربية الأمريكية التي ستسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار، كما هو واضح الآن لنا جميعا.





كما شارك النائب محمد ابو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، اليوم، في أول ندوة حوارية افتراضية، في إطار فعاليات "مصر تستطيع بالصناعة"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومشاركة بالفيديو من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الصناعية.





وتحدث «ابو العينين» لـ الدكتورة نعمت شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، التي شاركت بالندوة عبر تطبيق زووم للحديث حول تأثير وباء كورونا على ظاهرة العولمة والاقتصاد في العالم، قائلا:" فخورين بك باعتبارك المرأة المصرية التي تمثلنا حول العالم ".