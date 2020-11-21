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فن

كل عام وأنت الأمل وعلى الأرض ملك.. زوجة وائل جسار تهنئه بعيد ميلاده الـ 44

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:55 م
وائل جسار وزوجته
وائل جسار وزوجته
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محمد بدران
هنأت ميراي مقدسي، زوجها الفنان وائل جسار، بعيد ميلاده الـ 44، الموافق غدًا الاحد 22 نوفمبر.

ونشرت "ميراي"، صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ميراي على الصورة: "كل ما بتكبر سنه عم يكبر حبك بي قلبي ١٠٠ سنه .. و مهما طال بينا الزمن راح يضل قلبي ينبض بأسمك ليوصل حبنا للسما ❤️❤️ كل عام و أنت الأمل و علي الأرض ملك 👑 بحبك تتخلص الدنيا".

وتزوج الفنان وائل جسار من ميراي عام 2005، وأنجب منها مارلين، وائل جونيور.

أحيا النجم اللبناني وائل جسار مؤخرا حفل غنائى من أقوى حفلات هذا العام ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته ٢٩ والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم عدد كبير من أغانيه والذي تفاعل معها جميع الحاضرين منها غريبة الناس ومشيت خلاص وانت مين ياللى انا مش عارفك ونهاية واحدة وخلينى ذكرى وتخبى ليه وكامل الاوصاف ومليون مرة احبك ونسم علينا الهوا وفى حضرة المحبوب وموجوع وبتوحشينى وحلم حياتى واختتم الحفلة بأغنية غريبة الناس.

فى سياق مختلف يستعد وائل جسار لأغنية جديدة تحمل عنوان "ولا فى الأحلام"، وهى من كلمات أحمد قطوط، وتوزيع شريف منصور، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية كعادة وائل ويقدمها بشكل جديد.

وتقول كلمات الأغنية "واية فيكى ما يتحبش.. ومين شافك ولا حسش.. وقع في ثوانى حن ومال.. دا فعنيكى بتوه واسرح.. ولو بصتلى يوم بفرح.. تهون احزانى كدا في الحال".

وشارك وائل بالغناء فى فيلم "توأم روحى" الذى تدور أحداثه فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، نهال عنبر، عزوز عادل، من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "ماتغيبش ثوانى"، والتي حققت نجاحا جماهيريا غفيرا حتى الآن، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، وتم تصويرها في لبنان وسط إجراءات احترازية عالية فرضها فيروس كورونا.

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