الجنايني: نفذت القانون بخصم 3 نقاط من الزمالك نهاية الموسم.. فيديو

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إن اتحاد الكرة يحصل على أي حق يملكه ونمتلك اتحاداً قوياً ينفذ قراراته.





وأضاف عمرو الجنايني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " تم تطبيق اللائحة بكل حذافيرها وقرارات لجنة المسابقات والانضباط بكل حذافيرها على الجميع".





وتابع عمور الجنايني: " تم خصم الـ 3 نقاط من نادي الزمالك بسبب عدم حضوره مبارة القمة امام النادي الاهلي في ستاد القاهرة".





وأكمل عمرو الجنايني: "من حق اي ناد تقديم تظلم، وتظلم نادي الزمالك تم تقديمه وتم تأييد قرار خصم النقاط من الزمالك"، مضيفا: "يوم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لو مراقب المبارة طالب بتأجيل المبارة كان سيتم تأجيلها بسبب الطقس السيء".





وفي سياق آخر كشفت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد إجراء مراسم قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021.





وحدد مسؤولو اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء مراسم قرعة الدورى الممتاز وذلك فى الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة،





ووجهت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الدعوة إلى ممثلى الأندية المشاركة فى المسابقة للحضور بواقع مندوب عن كل ناد.





وأخطر مسؤولو الجبلاية مجالس إدارات الأندية بضرورة تحديد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.





وكشفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد انطلاق ضربة البداية للموسم الجديد فى الدورى الممتاز على أن تبدأ منافسات بطولة الدورى الجديد يوم 9 ديسمبر المقبل.





وكانت أندية الدورى الممتاز رفضت المقترح الذى تقدم به حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات المستقيل بإقامة منافسات بطولة الدوري الحديد من دور واحد نظرًا للارتباطات الدولية للمنتخب الوطني الأول فى تصفيات امم افريقيا ونظيره الأوليمبي الذى يساعد للمشاركة فى نهائيات اولمبياد طوكيو 2021.





يذكر أن المهندس حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قدم استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 ، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأوليمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأوليمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في إقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.

كما تضمّنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.

ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني على الثقة الغالية التي أولوها إياه لإدارة المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين باتحاد كرة القدم ، خاصة الإدارات ذات الصلة بعمل المسابقات، وفي مقدمتها -بطبيعة الحال- زملاؤه في إدارة المسابقات الذين وجد منهم كل تعاون وإخلاص، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأسرة اتحاد كرة القدم.