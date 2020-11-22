متى يتم تعليق الدراسة في المدارس ومن هو صاحب القرار ؟ .. التعليم تجيب

متى يتم إعلان تعليق الدراسة في المدارس ؟ .. سؤال يتكرر كثيرًا من حين لآخر على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ، خاصة مع ربط هذا القرار وقت أي أزمة ، مثل أزمة سوء الاحوال الجوية ، أو أزمة ظهور حالات كورونا.

وفي هذا التقرير يكشف موقع صدى البلد حالات اعلان تعليق الدراسة في المدارس ، لتقديم الرد الرسمي الوافي على استفسارات الاهالي بهذا الشأن منعا للبلبلة والشائعات المغرضة.

وقالت وزارة التربية والتعليم غالبا ما يتم تعليق الدراسة فقط في أزمات مثل سوء الأحوال الجوية التي تصيب المحافظات خلال فصل الشتاء ، والتي تجعل الأهالي يخشون من فكرة ارسال أبناءهم في هذه الحالات مطالبين وزير التربية والتعليم بــ تعليق الدراسة في المدارس مع اي تقلبات جوية تشهدها البلاد ، وهنا أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تفويض المحافظين في اتخاذ القرارات الخاصة بـ تعليق الدراسة في المدارس بالتزامن مع موجات الطقس السيئ، مؤكدةً أن هذا التفويض تم بناءً على لقرار رسمي من مجلس الوزراء ؛ لان المحافظون هم القادرون على تقدير الموقف في محافظاتهم .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن تعليق الدراسة في المدارس في أي محافظة لسوء الأحوال الجوية ، هدفه إتاحة الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوريّ مع الموقف أو أي مستجدات تتعلق به.

أما بالنسبة للمطالب الخاصة بـ تعليق الدراسة في المدارس بعد ظهور حالات كورونا ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها أرسلت منشورًا للمديريات التعليمية بشأن القواعد المنظمة لغلق المنشآت التعليمية كإجراء وقائي للتعامل مع فيروس كورونا

وأوضحت الوزارة، أنه تم وضع عدة ضوابط وقواعد وقائية خلال سير العملية التعلمية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهي كالتالي:

- غلق الفصل.. يتم غلق الفصل في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة فى نفس الفصل خلال أسبوعين، يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.

- غلق مدرسة.. يتم غلق المدرسة عند غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زيادة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذا يتم غلق المدرسة لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التعليم.

غلق مجمع مدارس.. يتم بعد غلق مدرسة فى مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر غلق فصل (بند1) بأي من المدارس في ذات المجمع وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى يتم غلق مجمع المدارس كاملًا لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم.

- غلق مدارس قرية أو مدينة.. وذلك بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحى على إحدى القرى أو المدن ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحى المقرر.

- غلق مدارس محافظة.. تبعًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي قد يتم اتخاذ قرارًا بغلق مدارس أحد المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا وقد تمتد وفقًا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة.

وتطبق هذه الإجراءات على جميع أنواع المدارس الحكومية والخاصة والدولية وغيرها، وتتم عملية تطهير للفصل أو المنشأة، وتتم عملية متابعة المخالطين بواسطة الإدارة الصحية.

و قال وزير التربية والتعليم : لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي القلق من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين ، لافتا إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة في مدارس مصر.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار "إحترازي" لعدم المجازفة ، وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الامور ، لأن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الابناء.





هل سيتم تعليق الدراسة على مستوى الجمهورية قريبا ؟

أكد وزير التربية والتعليم ، أن أى قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم





وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم طرح هذا القرار على الاطلاق هذا العام الدراسي.





تحويل الطلاب لنظام المنازل بسبب كورونا

أعلن وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة قد منحت أولياء الأمور حرية الاختيار بين ان يكون الطالب هذا العام طالبا "نظاميا" يدرس في مدرسته بشكل طبيعي ، أو أن يختار التحويل إلى "نظام المنازل" في حالة خوفه من كورونا ، ولكن عليه هنا أن يتحمل مسؤولية تعليم نفسه طوال العام الدراسي الحالي ، ثم يحضر الامتحانات المؤهلة للصف الدراسي الأعلى.









توفير مصادر تعلم إضافية لطلاب المدارس هذا العام

قال وزير التربية والتعليم ، إن الدولة توفر هذا العام العديد من مصادر التعلم المتنوعة ما بين قنوات تلفزيونية عالية المستوي لجميع المواد ، و مجموعات التقوية ، وإتاحة امكانية الحضور الجزئي بالمدارس ، و اتاحة منصة التعلم للمرحلة الثانوية على التابلت ، وإتاحة منصة "ذاكر" لكل الصفوف الدراسية ، ومنصة إدمودو للفصول الافتراضية ، ومنصة البث المباشر، ثم منصة دروس الكترونية لمراجعات الاعدادية حتى الثانوية العامة ، وأخيرا منصة الكتب التفاعلية.









حقيقة حذف اجزاء من المناهج لتخفيفها بسبب كورونا

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج "بدون محذوفات"، [سواء كان ممكنا أن يحضر الطلاب في المدارس أو في حالة الحظر الكلي]





وقال وزير التربية والتعليم : لقد وفرنا كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب سواء يملكون انترنت أو لا يملكون وكذلك سيتم اتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى.





نظام امتحانات الثانوية العامة 2021

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب المرحلة الثانوية سيتمكنون هذا العام من أن يدخلوا الامتحانات بنظام الأوبن بوك او الكتاب المفتوح ، مشيرًا إلى أن الطالب سيكون من حقه أن يدخل الامتحان ومعه كتاب الوزارة القديم "نسخة العام الماضي" أو مطبوعا من ال pdf الموجود على موقع الوزارة.









هل تقرر إلغاء أسئلة القصة و الأسئلة المقالية من الامتحانات هذا العام ؟

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن القصة والاسئلة المقالية موجودة كما هي بدون تغيير في جميع السنوات ما عدا الثانوية العامة"





وأضاف وزير التربية والتعليم : ينبغي دراسة القصة والالمام بالأسئلة المقالية في الامتحانات ، ولكن لن يتضمن الامتحان النهائي في الثانوية العامة (فقط) أسئلة تقتضي الكتابة بالقلم حتى نتمكن من تصحيح امتحانات الثانوية العامة تصحيحًا إلكترونيًا كاملًا بدون عنصر بشري تحقيقًا للعدالة ومنعًا للتظلمات.



