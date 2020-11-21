وزيرة التضامن الاجتماعى تكشف عن جهود الوزارة في إغاثة المواطنين خلال سقوط الأمطار

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية لتقديم كل سبل الحماية للمواطنين في أي أزمة، إذ جرى تغيير استراتيجية تعاملها مع المواطنين في ازمة الطفس السييء التي ضربت البلاد مؤخرًا، فبدلًا من توفير الخيم، جرى تأجير بعض الشقق لكي ينتقل المضارون من وحداتهم السكنية إليها.





وأضافت «القباج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "بعض الناس يتعنتون ولا يرضون بمغادرة وحداتهم، وجرى إخلاء عمارة جبريًا، وبعض الأسر طلبت كتابة تعهد بمسؤوليتهم عن وجودهم في أماكنهم".





ونوهت الى، أن الوزارة تقدم الأغذية للأسر المضارة وكل المفروشات والدعم المالي التي يمكنها العيش به وإصلاح أي أضرار تحدث للمنازل، على غرار ما حدث في أزمة السيول مع بداية هذا العام، وصرف تعويض عن الأصول الإنتاجية المضارة بمبالغ مالية تصل إلى 15 ألف جنيه.





وأردفت، أن الوزارة لديها 150 سيارة دفع رباعي من مجموعات إنقاذ لسحب السيارات من أماكن تجمع المياه، إذ جرى التنسيق معها قبل الازمة: "أمننا نفسنا بموازنة من وزارة المالية، وأقول لزملائي اصرفوا وملكوش دعوة بالفلوس والإجراءات لأني مش هوقف وأقول إجراء".





وحول سيدة المطر، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "هي ست مرزقة، اتصلت بنا سيدة إماراتية وتبرعت بشقة، وجالها أكتر من متبرع، مكنتش عاوزة تتحرك من مكانها قبل ما يجيلها شقة، ونفتح باب منظم في الوزارة للتبرع والتطوع للاستعداد للأزمات".





وأردفت: "عندما قابلتها في مكتبي كان ذلك شيئًا مشرفًا للغاية، وسننظم طريقة للتعامل مع مثل هذا النموذج المشرف".





و قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فرقة التدخل السريع تواصلت مع سيدة المطر وتم العرض عليها بإدخال دار رعاية وهي رفضت ذلك مطالبة بشقة لها ولزوجها وأولادها حتي يكونوا سويا.





وأضافت «القباج» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن هذه السيدة تقوم ببيع الترمس في الشارع وتسكن في مسكن بسيط جدا، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بينها وبين محافظ الجيزة حتي يتم توفير سكن خاص لها كما طالبت.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة "المواطنين في عنينا واحنا بمحاولة نساعد الكل علي قد ما نقدر"، والسيدة تم توفير سكن وجميع ما يلزمها من قبل الوزارة.