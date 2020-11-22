فورد تكشف عن موديل F-150 بكراسي مائلة

كشفت شركة فورد الامريكية عن تزويد طراز F-150 لعام 2021 البيك أب بمقاعد مائلة جديدة للأسترخاء ، وستتوفر في فئات بلاتينيوم وليميتد وكينخ رانش بشكل حصري .





وأعلنت فورد أن المقاعد الجديدة يمكن أن تصل لزاوية 180 درجة تقريبا ، مع دعمها لمناطق أسفل الظهر والعنق خاصة للعاملين في مجالات التعدين والإنشاء وغيرها من هذه المجالات





ويحتاج العمال في هذه المجالات للاسترخاء والقيلولة في شاحناتهم بين فترات العمل ، بالإضافة إلى عدة مميزات اخرى للمقاعد الجديدة



وقالت فورد أنها عملت كثير وعكفت على دراسة سلوكيات الاسترخاء لملاك الشاحنات في المقصورة الامامية ، وذلك لتطويرها بأفضل شكل ممكن لراحة ودعم الظهر والرقبة .



ووصفت آليات المقاعد الجديدة بالبسيطة والعملية ، كما تشق فورد بأن المقاعد المائلة الجديدة ستكون محبوبة بين عملائها .

وتقدم فورد سياراتها بمحركات هجينة وذلك لجميع فئاتها ولكن بأسعار أعلى قليلًا، إذ يمكن الحصول على محرك V6 بسعة 3.3 لتر هجين مع إضافة 4.495 دولار أي حوالي 17 ألف ريال على ثمن السيارة الأصلي.



يذكر أن فورد كشفت أخيرا عن ترانزيت 2022 فان الكهربائية الجديدة ، بمواصفات قياسية ن حيث تصل قوة الفان إلى 266 حصان ، وعزم الدوران 430 نيوتن متر مع بطارية 67 كيلو واط



بطارية السيارة تدعم مدى كهربائي 203 كيلو متر لكل شحنة، وهو ما يعني أنها موجهة للتنقل داخل المدن بشكل رئيسي .



أما الحد الأقصى لحمولة السيارة هي 1946 كيلو جرام ، مع وضع البطاريات أسفل الأرضية للسماح بمساحة تخزينية مماثلة للموديلات القياسية بمحركات احتراق داخلي .



وحصلت السيارة على شاشة 12 إنش لنظام المعلومات الترفيهية الاحدث من فورد ، مع انظمة سلامة كو بايلوت 360 العصرية التي تشمل البقائ في حارة الطريقة التفادي المبكر للاصطدام وفرامل الطوارئ الاوتوماتيك ورصد النقطة العمياة ، وكاميرا 360 درجة



ومن المفترض أن تصدر فورد إي ترانزيت 2022 في الأسواق في نهاية 2021 بسعر مبدئي أقل من 45.000 دولار وفقا لما صرحت به فورد .







يذكر أن كشف المدير التنفيذي لشركة فورد الأمريكية جيم فارلي عن خطته لتوسيع انتشار طرازات الشركة وزيادة مبيعاتها.



