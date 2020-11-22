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فن

خالد أنور: هجمة مرتدة سيؤثر على الناس بشكل كبير

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
عبر الفنان خالد أنور عن سعادته بمشاركته في مسلسل هجمة مرتدة المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، وقال لـ صدى البلد إن العمل مختلف وسيحقق رد فعل جيد عندما يعرض، وسيؤثر على الناس بشكل كبير.


وأضاف أن فكرة المسلسل، لم تقدم منذ فترة طويلة، لافتا إلى ان دوره جديد ومختلف وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار واخراج احمد علاء.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى عن عرض مسلسل هجمة مرتدة  للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة.

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

وعلى الجانب الاخر كان قد تحدث الفنان خالد أنور لكاميرا صدى البلد عن تكريمه بمهرجان الفضائيات العربية عن دوره في مسلسل خيانة عهد الذي قدمه مع الفنانة يسرا في موسم رمضان الماضي.


وكشف خالد أنور عن طريقته فى اختيار أعماله الفنية، مجيبا على تساؤل: "هل النجاح الكبير الذي يحققه بعد كل عمل يحمله مسئولية فى إختياراته ويزيدها صعوبة"

وأكد خال أنور أنه لايشترك فى أى عمل من أجل التواجد بل دائما يبحث عن الإختلاف والجديد الذي يقدمه للجمهور.

وكشف عن تفاصيل أعماله الجديدة التي يحضر لها حاليا، ومنها مسلسل تحقيق الذي يقدمه بصحبه مجموعة من الشباب، منهم تارا عماد، كما تحدث عن تفاصيل تحضيره لشخصيته بمسلسل هجمة مرتدة الذي يعرض في موسم رمضان القادم.

وكان قد شارك الفنان الصاعد خالد أنور متابعيه بأحدث صور له من مهرجان الفضائيات العربية عبر حسابة الشخصي على "إنستجرام".
وظهر أنور برفقه النجمة يسرا، وبوستر للفنانة الراحلة "رجاء الجداوي".

وكان يردتي " أنور" بدلة رصاصي على قميص أسود ليكمل إطلالته البسيطة.

إضافة إلى صورته وهو يحمل جائزه أفضل ممثل شاب لهذا العام.
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