استشاري باطنة: المناعة القوية تسبب خطورة كبيرة في مواجهة كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية طب عين شمس، إنه يجب التعامل بحذر مع الموجة الثانية لفيروس كورونا وإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة وعدم الإستهانة بالأمر حتى لا يحدث لنا مثلما حدث لدول أوروبية كبري.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي": "الوسيلة الوحيدة لمنع الإصابة بالفيروس هي الإلتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن الفيتامينات الزائدة عن الحد ليس لها داعي ولن تمنع الإصابة بالفيروس.





وأردف: "المناعة والإهتمام بتقويتها أمر في غاية الأهمية.. والمناعة القوية أحيانا تسبب خطورة كبيرة لرد فعلها القوي، حيث وجد الأطباء أن إصابات الأوعية الدموية وعضلة القلب والمخ والكلى والكبد، تكون نتيجة رد الفعل الزائد من المناعة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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