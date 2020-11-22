أسامة نبيه: الزمالك تاج على رؤوسنا

أكد أسامة نبيه المدير الفني لنادي مصر، أن الانتماء لنادي الزمالك تاج على رأسه، قائلًا أن مواجهته في الملعب أمر مختلف، وهو نفس الأمر بالنسبة لأبناء النادي الأهلي.





وقال نبيه في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "أبارك لنادي الزمالك على المكسب في المباراة، والفريق مقبل على مباراة هامة بالنسبة له في نهائي دوري الأبطال."





وتابع: "الدوافع التي يمتلكها نادي الزمالك كبيرة للغاية، لكني على كل حال أود شكر لاعبي الفريق على الجهد المقدم خلال المباراة، وأبارك للزمالك على الفوز الصعب، لكن كرة القدم في النهاية تكون 90 أو 120 دقيقة من الجهد."





وأضاف: "المباراة بالنسبة لي إعداد لبداية بطولة دوري القسم الثاني، وفي النهاية نتمنى أن يحالفنا التوفيق، لأن اسم زد كبير للغاية ونعمل على تقديم مشروع ناجح هذا الموسم."





وتغلب فريق الزمالك على اف سي مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت فى إطار ربع نهائي كأس مصر والمقامة حاليا على ملعب استاد السويس الجديد وتأهل إلى نصف نهائى البطولة ويواجه طلائع الجيش.





تقدم اف سي مصر بهدف أول للاعب عبدالرحمن مجدى فى الدقيقة 85 فيما تعادل اسامة فيصل فى نهاية الوقت الأصلي وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء.





ويصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة غدا الأحد، وذلك بعد انتهاء معسكر المنتخب المغربي وخوضه مباراتين بتصفيات أمم إفريقيا المقررة إقامتها في الكاميرون 2022.





ومن المقرر أن ينضم بن شرقي إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.





يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا الأحد إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي.





ويدخل الفريق في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل في أحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي.



