كيفية رعاية مصاب بالاكتئاب أثناء جائحة كورونا

الاكتئاب هو حالة صحية عقلية تغير حياة الأشخاص، وقد يؤدي جائحة COVID-19 والإغلاق الناتج إلى زيادة الضغط على الأشخاص المصابين بالاكتئاب، وقد يكون من الصعب دائمًا على أصدقاء وعائلة الأشخاص المصابين بالاكتئاب معرفة ما يجب عليهم فعله لأحبائهم لأن تقديم المساعدة أثناء الجائحة يعتبر أكثر صعوبة على الرغم ن انه ضروري.





كيف يمكن أن يؤثر الوباء على أولئك الذين يعانون من الاكتئاب، ويمكن للأصدقاء والعائلة أن يلعبوا دورًا نشطًا في رعاية أحبائهم المصابين بالاكتئاب.





وهناك أدلة كثيرة على أن تفشي الأمراض المعدية له تأثير كبير على الصحة العقلية:

أظهرت الدراسات العلمية التي أجراها الباحثون أثناء تفشي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ( MERS ) في كوريا أن العزلة الطبية يمكن أن تسبب زيادات قابلة للقياس في الإجهاد .



27 ٪ من العاملين في الرعاية الصحية المشاركة في المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ( سارس في سنغافورة لديهم الأعراض النفسية.



تشير التقارير الواردة من ووهان ، الصينية ، إلى ارتفاع بنسبة 7٪ في حالات الاكتئاب منذ تفشي COVID-19.



وجدت دراسة أخرى في ووهان أن 17٪ من المستجيبين لديهم أعراض متوسطة إلى شديدة للاكتئاب.



مثلما يمكن أن يكون فيروس كورونا أكثر خطورة على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا ، فإن الآثار النفسية للوباء يمكن أن تكون أسوأ بكثير للأشخاص الذين يعانون بالفعل من الاكتئاب.

يمكن للأشخاص مساعدة المصابين بالاكتئاب خلال هذا الوقت الصعب من خلال:

تشجيعهم على اتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها ، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام والتباعد الجسدي ، لأن مشاكل الصحة العقلية يمكن أن تؤدي إلى اختيارات صحية سيئة بشكل متعمد

تقديم المساعدة في تلقي الفحوصات والعلاج حسب الضرورة

الاتصال بهم بشكل متكرر لمساعدتهم على التعامل مع العزلة الاجتماعية

ضمان حصولهم على الأخبار والمعلومات الحيوية من مصادر موثوقة ، وليس فقط من وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي يمكن أن تزيد من القلق



نصائح لرعاية شخص مصاب بالاكتئاب

يمكن أن تجعل وصمة المرض النفسي من الصعب على بعض المصابين بالاكتئاب الاعتراف بأنهم يعانون من هذه الحالة ، ناهيك عن التحدث عنها.

تحدث وكن منفتحًا

يجب أن يكون أصدقاء وأسر المصابين بالاكتئاب مستعدين لمناقشة مواضيع صعبة ومؤلمة. يجب أن يوضحوا أن تحديات الصحة العقلية للفرد لا تقلل بأي شكل من الأشكال من حبهم ورعايتهم واحترامهم.

قد يكون التطرق إلى قضية

مشاكل الصحة العقلية والحاجة إلى الدعم أمرًا صعبًا على

الجميع. يمكن أن تكون الخطوات التالية مفيدة:

ملاحظة أن الاكتئاب يمكن أن يتسلل إلى الناس وأن بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب قد لا يدركون مدى تأثيره عليهم

اختيار وقت ومكان للتحدث يتيح للجميع الشعور بالراحة والهدوء وعدم الاندفاع

شرح الظروف المختلفة التي تسبب القلق

مع الأخذ في الاعتبار أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لا يمكنهم "التخلص منه" والتحلي بالصبر

كن مستعدًا لاتخاذ إجراء

كن مستعدًا لمساعدة الشخص على اتخاذ إجراء. يمكن أن تساعد الخطوات التالية ، خاصة أثناء جائحة COVID-19:

متى تطلب المساعدة

حتى أثناء جائحة COVID-19 ، من الممكن العثور على مساعدة لشخص مصاب بالاكتئاب. تشير بعض العلامات إلى الحاجة إلى العلاج ، خاصة إذا استمرت لأكثر من أسبوع أو أسبوعين. يجب على الشخص طلب المساعدة.





مصدر المعلومات موقع mediacl news today.