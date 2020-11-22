ضحى بحياته لإنقاذ مريض.. وفاة طبيب سعودي فجأة أثناء إجراء عملية جراحية





ضرب طبيب سعودي مثالا في التضحية التي يمكن أن يقدمها الطبيب في سبيل النفع بعلمه وعمله حتى آخر لحظة في حياته، فرغم إعيائه الشديد أصر على إجراء عملية جراحية لمريض ليتوفاه الله شهيدًا خلال أداء عمله.





حاول الأطباء داخل مستشفى مشيط بمنطقة عسير منع الطبيب «مهدي العمري» استشاري العظام من دخول غرفة العمليات، بعدما لاحظوا آثار التعب على وجهه.





لكنه أصر على مواصلة عمله وإنقاذ مريضه، ودخل غرفة العمليات، ليتوفاه الله إثر أزمة قلبية أصابته فجأة أثناء أداء العملية الجراحية للمريض.





وهو ما أثار الفزع والألم بين زملائه من الأطباء، يقول رئيس قسم العظام في مستشفى خميس مشيط «ماجد الشهري» لصحيفة الوطن السعودية: "عندما حضر العمري لإجراء عملية لأحد مرضاه، لاحظنا عليه آثار التعب، وكان يعاني من آلام بالمعدة، لكنه أصر على أن يجري العملية للمريض".





وأضاف: "تمكنت وزملائي من أطباء التخدير من إقناعه بعمل تخطيط قلب قبل دخوله إلى غرفة العمليات، وبينت الفحوصات تعرضه لأزمة قلبية توفى على إثرها".





الأمر الذي أثار الحزن بين المواطنين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول قصته، وإصراره على عمله، داعين له الله أن يغفر له ويتقبل عمله.





وتعد آلام المعدة والإجهاد الشديد واحدة من أهم علامات الإصابة بالنوبات القلبية والتي تتضمن وأعراضها الشائعة ما يلي: ضغط أو ضيق، ألم أو إحساس ضاغط مؤلم بالصدر أو الذراعين.





وينتشر الألم إلى الرقبة، الفك أو الظهر، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان، عسر هضم، حرقة في فم المعدة أو ألم في البطن، مع ضيق النفس.





جدير بالذكر أن التشنج العضلي في المريء يسبب أيضًا الشعور بألم في الصدر يُشبه النوبة القلبية، ويمكن أن ينتشر الشعور بنوبة المرارة إلى صدرك، عند الإصابة بمرض المرارة.





كما أن مشكلات القلب تكون أكثر شيوعا بين مرضى ارتفاع ضغط الدم، داء السكري أو ارتفاع الكولسترول، كذلك يعد التدخين وزيادة الوزن من عوامل الخطورة الأخرى.





المهمة الإنسانية التي يقدمها الأطباء من إنقاذ أرواح البشر على مر العصور، تجعل منهم أبطالًا لا يملكون القوى الخارقة لكنهم يملكون من الذكاء والرحمة ما يكفي للتضحية في سبيل شفاء مرضاهم.