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البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22 - 11 - 2020

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:29 ص
اسعار الخضار والفاكهة
اسعار الخضار والفاكهة
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد 22 - 11 - 2020، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للبرنامج لاطلاع المشاهدين على جميع أسعار السلع الأساسية في السوق.




أسعار الخضراوات في مصر:
الطماطم بـ 15 جنيها 
البصل بـ  5 جنيهات 
البطاطس بـ 6 جنيهات
البامية بـ 22 جنيها
الكوسة بـ 7 جنيهات 
الباذنجان بـ 6 جنيهات
الخيار بـ 10 جنيهات 
الجزر بـ 6 جنيهات 


أسعار الفاكهة في مصر:
الكانتلوب بـ 8 جنيهات 
الجوافة بـ 7 جنيهات
الرمان بـ 10 جنيهات
البلح بـ 8 جنيهات


وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الماضية.


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، مؤكدة استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.


وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق، وهو ما يحدث حاليًا ولذلك السوق تعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف جميع الجهات على هدف واحد، وهو المصلحة العامة.


من جانبه، قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إجراء تخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، في الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.


على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات عبر مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.


وكان ذلك في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكل محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.


وتواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضراوات استقرارا على مدار الأيام الماضية.
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