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فن

في عيد ميلاد صبري فواز.. برع في تجسيد بليغ حمدي.. والسبع وصايا أبرز أعماله الدرامية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يوافق اليوم، الأحد، عيد ميلاد المخرج المسرحي والفنان صبري فواز، حيث ولد في 22 نوفمبر عام 1968، وتألق في العديد من الأعمال الفنية وذاع صيته ونال شهرة واسعة.


وعلى الرغم من هذا الانتشار، إلا أن شهرته جاءت من خلال الأعمال الدرامية فقد تألق في تجسيد شخصية الموسيقار بليغ حمدي في مسلسل "أم كلثوم"، كما شارك في العديد من المسلسلات منها، "بين السرايات" و"امرأة من زمن الحب" و"الأصدقاء" و"لحظات حرجة" و"حدائق الشيطان" و"ليالي الحلمية" و"مسألة مبدأ" و"السبع وصايا".


كما تألق في عدد من الأعمال السينمائية، منها "أيام السادات" و"مبروك وبلبل" و"دم غزال" و"عصابة الدكتور عمر".


وكتب صبري فواز السيناريو والحوار لمسلسل "حكايات بهية"، كما قام بإخراج العديد من المسرحيات منها "حنقول كمان" و"إيزيس" و"صدى الأصداء" و"ليالي الحسينية" و"اللي خايف يروح" و"مزرعة الأرانب".


كما تألق في مسلسل "رمضان كريم" للمخرج سامح عبد العزيز، وشاركه نخبة من ألمع نجوم الدراما منهم سيد رجب وريهام عبد الغفور وروبي وسلوى عثمان، حيث نال كثيرا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال كلمات التحرش التي تلفظ بها في أحداث المسلسل، ما جعله يندهش من كم هذه التعليقات، وأوضح في برنامج "صاحبة السعادة" أن هذه الكلمات شيء عادي جدا ومنتشرة في تلك المناطق العشوائية.


من ناحية أخرى، تعاقدت شركة سينرجى مع النجوم صبرى فواز وسيد رجب ورياض الخولى، للانضمام إلى مسلسل "موسى" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.


ويعد مسلسل "موسى" هو ثانى تعاون بين سيد رجب ومحمد رمضان بعدما تعاونا سويا في مسلسل "نسر الصعيد"، من إخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، تأليف محمد عبد المعطى.


وكان "رمضان" قد طرح  عبر حسابه على "فيس بوك"، بوسترًا مبدئيًا لمسلسل "موسى"، وعلق قائلا: "مسلسل رمضان 2021، إن شاء الله عمل يليق بالجمهور العظيم، إنتاج تامر مرسي تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة".


وتتعاون سمية الخشاب ومحمد رمضان، لأول مرة في الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل "موسى" والتي تعود إليها الخشاب، بعد غياب 3 سنوات، وتحديدا منذ قيامها ببطولة مسلسل "الحلال" في رمضان 2017.

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