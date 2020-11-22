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اقتصاد

لو اتنصب عليك في عروض الجمعة البيضاء.. اعرف إزاي تاخد حقك

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:01 م
عروض الجمعة البيضاء
عروض الجمعة البيضاء
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محمد صبيح
حذر جهاز حماية المستهلك ، عموم المستهلكين من الانسياق وراء التخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة ، خلال عروض الـ بلاك فرايداي أو الجمعة البيضاء المرتقبة خلال شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى قيام بعض السلاسل والمحالات التجارية بتطبيق هذه السياسة وعمل خصم وهمي ، حيث تقوم برفع أسعار المنتجات عن السعر الحقيقى ثم تقوم بعمل خصم عن المعلن عنه بهدف ادخال خلط وخداع للمستهلك وهو ما يمثل ارتكاب جريمة الإعلانات المضللة بمخالفه قانون حمايه المستهلك  رقم 181 لسنه 2018.

ويدعو الجهاز كافة المستهلكين إلي التوجه بشكواهم إلي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية ل جهاز حماية المستهلك علي موقع فيسبوك، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

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وعروض الـ Black friday أو الـ white Friday  أو الجمعة البيضاء ، هى وسيلة تسويقية تلجأ إليها الشركات لترويج منتجاتها من خلال تخفيضات كبرى لبعض المنتجات، وقد انتقلت هذه الظاهرة الى مصر عن طريق بعض مواقع التسويق الالكتروني والتي تلاقي رواجا وإقبالا كبير من جانب المستهلكين وسط إغراءات السلاسل التجارية والشركات بتخفيضات كبير تبدأ من 40% تصل إلى 80%.

وأرسل جهاز حماية المستهلك رسائل نصية للمواطنين، عبر شبكات المحمول بهدف التوعية بحقوقهم خلال عروض الجمعة البيضاء تجنبا للتعرض لمحاولات النصب والغش التجاري.

وقال الجهاز في رسالته النصية:
جهاز حمايه المستهلك بيقولك اتاكد من السعر النهائي للمنتج قبل السداد ومن اي عيوب في المنتج قبل الاستلام وفي حال وجود اي مخالفه او شكوى يرجى التواصل مباشرة على 19588 او الكترونيا https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/التقدم- بشكوى عن طريق الواتس اب 01281661880.

كان جهاز حماية المستهلك حذر الموردين (المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات)  من استخدام عروض واعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين فى ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء فى مصر والعالم العربى ، وتعرف عالميًا بتخفيضات Black Friday.

وأضاف رئيس الجهاز ، خلال إجتماعه مع مديري الإدارات المعنيه و مسئولي الأفرع الإقليمة للجهاز عن طريق ال zoom وأكد لهم  العمل علي مراقبة الاسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها اية بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات باسعار المنتجات المعلن عنها ، وكذلك سيتم التحقق من الاسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة فى عروض تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأكد رئيس الجهاز، أن الجهاز سيتصدى لمخالفات الاعلان المضلل التى قد يرتكبها بعض الموردين استغلالًا لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء فى ضوء نص الماده (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الاعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك وقوعه فى خلط أو غلط ، مشددًا على ان عقوبة الاعلان المضلل تصل الى الغرامة بمبلغ  لا يقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 2مليون جنيه.

وناشد رئيس الجهاز ، جموع المستهلكين الاعتماد على المنصات الرسمية للشركات والمعلنين فى محاولات الشراء باعتبارها مصادر موثوقة تمارس نشاطها بصورة رسمية ولها مقار ثابتة ، والابتعاد عن الصفحات غير المعلومة والتى تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى منبرًا لها لعرض منتجات مقلدة وتفتقر لمواصفات الجودة المطلوبة ويتعذر فى معظم الاحيان الوصول اليها بالشكوى لعدم وجود مقار ثابتة او تصاريح وتراخيص بمزاولة النشاط تمكن الجهاز من اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها فى حالة التعدى على حقوق المستهلكين.
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