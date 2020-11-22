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تعليم

في ظل جائحة كورونا.. تربية حلوان تطلق الأنشطة الطلابية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:20 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أطلقت كلية التربية بجامعة حلوان خطة الأنشطة الطلابية الالكترونية، التي يتم تنفيذها إلكترونيًا في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تركّز الأنشطة على الجوانب الثقافية والاجتماعية والفنية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب. 

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وأوضح الدكتور إيهاب حمزة، عميد الكلية، أن خطة النشاط الطلابي يتم فيها توظيف الوسائط التكنولوجية ومنصات التواصل الاجتماعي لإشراك أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وأفاد الدكتور حسام حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بأن الخطة تتضمن عدد من الفعاليات الطلابية التي تتمثل في مسابقة المعلومات العامة، ومسابقة "الصوت الذهبي" ومسابقة "أفضل صورة للحرم الجامعي"، ومنتديات القصة القصيرة، والشعر، والأعمال الفنية، ومسابقة الشطرنج الالكتروني، وغيرها من الفعاليات التي من شأنها أن تدخل روح المرح والبهجة على الحياة الطلابية في ظل التباعد الاجتماعي.

هذا ويتم تنفيذ الأنشطة تحت اشراف رائد اللجنة الثقافية، الدكتورة رشا شرف، وإدارة رعاية الشباب بالكلية، والجدير بالذكر أن فعاليات الأنشطة الرياضية والعلمية مستمرة بالتوازي مع النشاط الالكتروني.

وكانت كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان أعلنت عن إقامتها سلسلة ندوات توعية لطلابها من خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامتهم.

وذكرت وكيلة الكلية لشئون البيئة والمجتمع أنه سيتم عقد ندوة للتوعية بخطر الموجة الثانية تحت عنوان "الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى من الأمراض المنتشرة".
 
ونوهت إدارة الكلية لشئون البيئة والمجتمع بأن الندوة تقام اليوم، الأحد، في القاعة رقم 5 بالكلية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة الكلية للشئون الطبية.

وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.

في سياق متصل، نفت جامعة حلوان برئاسة  الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، ما تردد على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بظهور ما يزيد على أكثر من 200 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجامعة بين الطلاب، موضحة أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع حالات الإصابة بين الطلاب.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن حالات الإصابة بين الطلاب أقل من نصف العدد المذكور بكثير في عدد من الكليات، وقد تم رصد الإصابات أو الاشتباه منذ بداية العام الجامعي، والجامعة تقوم برصد تلك الحالات. 
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