ريم البارودي في ندوة صدى البلد: لن أعلق على أزمة ريهام سعيد .. ليس لدي مشاكل مع قناة النهار .. وأحضر لمسلسلين

حلّت الفنانة ريم البارودي ضيفة في ندوة بموقع صدى البلد من أجل تكريمها على نجاح برنامجها شارع النهار، وعن مشوارها الفني.





وفي البداية، نفت الفنانة ريم البارودي مشاركتها في بطولة فيلم فيرس، مشيرة إلى أنها تشارك في الفيلم كـ ضيف شرف بمشهدين، وذلك من أجل المخرج أسامة عمر الذي سبق وتعاونت معه في فيلم زجزاج.





أما عن الدراما، وقعت ريم البارودي مع شركة منتجة على عقد مسلسلين، الأول مسلسل خارج الموسم الرمضاني ومكون من 60 حلقة ومأخوذ عن رواية " الحي المخملي".

وتابعت: "لم أقرأ الرواية حتى الآن وبالتأكيد سيكون هناك تغيير ببعض الأحداث لأن الدراما تختلف عن الروايات".





وأضافت ريم البارودي: "جار ترشيح باقي أبطال العمل، وأيضًا وقعت على عقد مسلسل رمضاني لن أكشف عن تفاصيله الآن".





وعن خلافاتها مع الإعلامية ريهام سعيد، رفضت ريم البارودي التعليق على الأمر، مشيرة إلى أنها توقفت عن اتخاذ ردود أفعال تجاه الآخرين وأصبحت أكثر هدوءًا.





وأكدت ريم البارودي، أنه من الصعب أن يتحول الصديق إلى العدو، مضيفة: "من البداية مكنش صديق بدل تحول لعدو فجأة".





ورفضت ريم البارودي تصنيفها بالفنانة المثيرة للجدل ، مشيرة إلى أن تاريخها الفني منذ فترة التسيعنات لم تمر في حياتها سوى بأزمة وحيدة، مشيرة إلى أنه رقم قياسي نسبة إلى عمرها وتاريخها الفني.





وتحدثت ريم البارودي، عن أول تجربة إعلامية لها من خلال برنامج "شارع النهار مع ريم البارودي"، مشيرة إلى أنها ركزت على أن تفصل بين كونها ممثلة ومذيعة؛ لأن طبيعة هذه المهنة تتطلب منها أن تكون طبيعية.





وأضافت ريم البارودي، أن البرنامج كان مسؤولية كبيرة والجلوس على كرسي المذيع ليس أمرا سهلا، لافتة إلى أن فريق إعداد البرنامج أعطى لها مساحة من أجل التدخل في التحضير للحلقات وطرح موضوعات وأفكار جديدة.





وقالت ريم البارودي : "تخوفت من الفكرة كثيرًا لانه سبق وتم تقديم برنامج شارع النهار وهو برنامج له ثقله ومعروف في الشارع المصري".





وعن استضافتها لحالات انسانية ، اشارت ريم البارودي ، الى انها تأثرت كثيرا بالحالات الانسانية التي كانت تحاورها، مؤكدة على انها طلبت حذف لقطات من البرنامج مثل بكائها وتأثرها حتى لا يشعر البعض انها تقدم مشهد درامي.





ونفت ريم البارودي عن وجود خلافات مع قناة النهار لافتة الى انها تعاقدها مازال ساري حتى الان 2022 .





وقالت ريم البارودي :"فكرة اني اتعرض لمحاربة او هجوم لا يمكن ان أجزم بها لانهم في الحقيقة الاقلية وانا ابنة الوسط الفني وابنة هذا المجال ولا يوجد مؤسسات او كيان ضدي" .





وأضافت: "أنا حظي حلو في الناس اللي حوليا دايما بيوجهوني لطريق الصح واتغيرت كثيرا عن قبل في فكرة اتخاذ رد فعل ايذاء الاشخاص الذين يحاربوني ودائما أتعلم من أخطائي، وأنا لا أريد الانجراف إلى مهاترات".





وتابعت: "المواقف الصعبة والازمات في حياتي جعلتني أكثر صبر وحكمة وأعطتني خبرة كبيرة ".





وعن فقدانها الكثير من وزنها في السنوات الأخيرة، كشفت ريم الباروي أنها تحافظ على وزنها لأنها منذ مسلسل " دلع بنات" قررت اتباع رجيم من اجل النحافة.





في البداية، ريم البارودي خضوعها لعملية تجميل في وجهها ، مشيرة إلى أنها ستخبر جمهورها في حال قدومها على هذه الخطوة الجريئة.



