إعداد مثقفي الأقران حول الصحة الإنجابية.. ورشة عمل بـ قومي السكان في بني سويف

نظم المجلس القومي للسكان ببني سويف بالتعاون مع مؤسسة أقران مصر وجمعية تنظيم الأسرة بالمحافظة ورشة تدريبة تحت عنوان " اعداد مثقفي الأقران حول الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة 2020"، ولمدة 4 أيام تبدا من اليوم الأحد وتنتهي الأربعاء 25 نوفمبر الجاري وذلك بمقر المجلس القومي للسكان بمدينة بني سويف .





حاضر فيها نجلاء الصاوي مدير فرع المجلس ببني سويف ومحمود طلب مدير الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالمحافظة و"المدربين بشبكة تثقيف أقران مصر "محمد فريد ومحمد فايق الطالبان بكلية الطب البشري بجامعة بني سويف.

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في البداية قال محمود فريد مدرب وطني بمؤسسة أقران مصر لعام 2020 لا يعتبر أسلوب تثقيف الأقران بالقضايا الصحية أو الصحة الإنجابية أسلوبا جديدا عالميا لكنه بات يحظى بانتشار متزايد مع وجود دراسات تؤكده كطريقة جيدة لإيصال المعلومات والتأثير بالأشخاص ولا سيما الشباب والمراهقين والنساء.





وأشار إلي أن التدريب يمتد لمدة 4 أيام من اليوم الأحد 22 الي الأربعاء 24 نوفمبر الجاري وبحضور 20 متدربا من البنين والبنات من جميع قري محافظة بني سويف تم إختيارهم بعناية من بين 80 متقدم للتدرب .





وأضاف بأن المتدرب يتلقي التدري وعليه أن يدرب 60 شخصا من أقرانه، سواء كان في القرية أو المدينة أو جهة الدراسة أو حتي أقاربه.

فيما قال محمد فايق منسق بني سويف بشبكة تثقيف الأقران وطالب بكلية الطب البشري بجامعة بني سويف، إن الهدف من التدريب زيادة وعي الشباب بثقافة الصحة الإنجابية وكذلك الإهتمام والتوعية بمشاكل السيدات كمشاكل تنظيم الأسرة وزواج الأطفال بحيث يكون كل متدرب سفيرا في مكانة والبيئة المحيطة به كمثقف صحي.





وأكد أن مجموعة الأقران المحيطة بالشاب أو الشابة لديها تأثير قوي على طريقة تصرفه ، كما تعتبر مصداقية مثقفي الأقران ضمن الفئة المستهدفة قاعدة هامة يبنى على أساسها تثقيف الأقران بنجاح.





فيما قال محمود عبدالمطلب مدير الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ببني سويف أن هدف التدريب هو تطوير مهارات المشاركين كمدربي مثقِّفي الأقران في مجال التثقيف الصحي عن الصحة الإنجابية والجنسية والمهارات الحياتية، وبناء قدراتهم لتطبيق جلسات تثقيفية لأقرانهم، إضافة لكيفية استخدام دليل مربي تثقيف الأقران.





وأضاف أن الورشة تطرَّقت للتعرف على مجموعة من المفاهيم والقيم مثل النوع الاجتماعي والعنف القائم عليه، المراهقة وتغيُّراتها ، تنظيم الأسرة، الزواج المبكر وخطورته علي المجتمع .