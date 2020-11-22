الرفاعية تحتفل بمولد الحسين 5 ديسمبر بـ عدد محدود

أعلن الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية ، أن مشيخة عموم السادة الرفاعية ستحتفل بمولد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه و السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها، وسيدي السلطان أبوالعلا رضي الله عنه وأرضاه وذلك يوم السبت الموافق 5 ديسمبر المقبل.





وأكد الرفاعي في بيان له مراعاة تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ونظرًا للظروف التي نمر بها من إنتشار للوباء مؤكدا أن الإحتفال سيكون قاصر علي أعداد معينة.





في سياق آخر أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه قام على رأس لجنة مشتركة من هيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور اللواء أشرف بهجت، رئيس حي المنتزه، بوضع خطة لتطوير معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية بما يعمل على رفع كفاءته من جهة، والاستفادة القصوى من خلال إنشاء مجمع الأوقاف بالمعسكر ليضم مقرًا لمديرية أوقاف الإسكندرية وآخر لمنطقة هيئة الأوقاف بالإسكندرية من جهة أخرى.





وقال الوزير في بيان، الأحد، إنه سيجري رفع كفاءة جميع مباني المعسكر، لتكون في أفضل جاهزية لإقامة المتدربين في جميع الدورات التدريبية والتثقيفية التي تقيمها الوزارة سواء للأئمة أم للواعظات أم للإداريين أم للطلبة الوافدين ، مع تطوير جميع ملاعب المعسكر واستحداث ملاعب خماسية جديدة.





في سياق آخر قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة: ”الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس” .





وفي هذا الصدد أكد د. محمد مختار جمعة أن الهجرة غير القانونية هي هجرة غير شرعية وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد .





وذكر "جمعة" كما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية .





و إذن دخول أي دولة هو عهد أمان لك ومنك ، فكما أنه يوفر لك الإقامة الآمنة المستقرة فإنه يقتضي منك الحفاظ على أمن هذه الدولة وأمان أهلها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم أو لونهم، فأنت لم تدخلها باسم الدين إنما دخلتها باسم الإنسانية ، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، و احفظ لهم ما تحب أن يحفظوه لك ، فهذا عين العقل والنصفة والاتزان العقلي والإنساني .





وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.





من ناحية أخرى يعقد وزير الأوقاف اجتماعًا صباح يوم الاثنين بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب ، وذلك بقاعة حراء ، بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لدراسة أوجه التعاون بين النقابة وشئون القرآن بالوزارة في المرحلة المقبلة خدمة لكتاب الله عز وجل .





واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مبلغ 100 ألف جنيه لدعم معاشات نقابة القراء وفي إطار خدمة القرآن الكريم وحفظته .





وأكد الوزير في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان الوزارة لن تتوانى في دعم نقابة القراء ولن تتخلى عنها لأنها تضم حفظة كتاب الله عز وجل ويجب إكرامهم ورفعة شأنهم كما كما نفعل مع بيوت الله من خلال إعمارها وصيانتها فنحن فخورون بخدمة أهل القرآن وبيوت الله عز وجل.