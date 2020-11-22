الزغاريد تحولت إلى عويل.. إصابة 4 أشخاص بينهم عروسان في حادث تصادم خلال زفة بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بينهم عروسين بمحافظة الشرقية،بكدمات وكسور في حادث تصادم سيارتين ملاكى فى زفة العروسين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وجاري إخطار نيابة بلبيس وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوصول 5 أشخاص الي مستشفى بلبيس مصابين بكدمات وكسور في أماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

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وعلي الفور أنتقل ضباط المباحث الي مكان الواقعة وتبين م وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى طريق" بلبيس- الزقازيق" أمام قرية ميت ربيعة البيضاء، بسبب انفجار الإطار الأيسر للسيارة أثناء زفة عروسين ،





وأسفر الحادث عن إصابة كل من "عبد الرحمن م" العريس مهندس مدنى بجرح تهتكى بالجبهة والحاجب والأيمن، و"أسماء س" 23 سنة العروسة حاصلة على ليسانس أداب، بكدمات بالصدر، وشقيق العريس "براء م" 29 سنة طبيب بمستشفى العاشر وزوجته "إسراء خ" "26 سنة طبيبة بكسر بعظام الأنف،وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 36018 جنح بلبيس، وتم نقل المصابين الي مستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية.

وأصيب 10 أشخاص بمحافظة الشرقية، بكدمات وكسور في حادثي تصادم بنطاق المحافظة حيث أسفر الحادث الأول عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور في حادث تصادم سيارتين نقل مع ملاكي أسفل الطريق الإقليمى اتجاه بلبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوصول 4 أشخاص الي مستشفى بلبيس مصابين بكدمات وكسور بأنحاء الجسد، وتبين وقوع حادث بين سيارتين نقل وملاكى أسفل الإقليمى اتجاه بلبيس، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وأصيب 6 أشخاص بكدمات في حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق "السعديين- منيا القمح" أمام مدرسة الصنايع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول 6 أشخاص لمستشفى السعديين، مصابين بكسور متعددة بأنحاء الجسد، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص أمام مدرسة الصنايع طريق منيا القمح - السعديين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ورفع آثار الحادث من الطريق وتحرر محضر بالواقعة.