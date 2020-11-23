أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعانى من انخفاض ضغط الدم

يعتبر انخفاض ضغط الدم من الأمراض الآمنة نسبيا على صحة الإنسان ولا يسبب أضرارا خطيرة إلا في حالة وجود انخفاض كبير فى قراءات الضغط عند قياسه خاصة عندما تكون أقل من 90/60 مم زئبق .

أعراض الضغط المنخفض

وحدد موقع " nhs" أعراض الضغط المنخفض التى تدل على خطورته وتجعل الانسان بحاجة لزيارة الطبيب وتناول العلاج.

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فهذا يعني انك تعاني من انخفاض الضغط



- الدوار

- الارهاق الشديد

- عدم وضوح الرؤية - الشعور بالضعف عموما - إغماء

ولابد من زيارة الطبيب فورا والانتظام في العلاج والنظام الغذائي لأن بهذا قد يؤدي لمضاعفات خطيرة تجعل الانسان غير قادر على مواصلة حياته بشكل طبيعي.

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علاج الضغط المنخفض

اعتمادًا على سبب الأعراض ، قد يخبرك طبيبك بزيادة ضغط الدم عن طريق إجراء هذه التغييرات البسيطة يقدمها موقع "webmed":

-تناول نظام غذائي غني بالملح وتناول الكثير من السوائل التى تساعد على علاج الضغط المنخفض



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-يمكنك تناول الأطعمة المالحة مثل الزيتون والجبن القريش والحساء المعلب أو التونة







-تساعد القهوة في رفع ضغط الدم المنخفض.







يجب تناول البيض والدجاج والأسماك مثل السلمون والتونة ومنتجات الألبان قليلة الدسم لأنها غنية بفيتامين ب 12 ونقصه يسبب الإصابة بفقر الدم



يجب أن تتناول الهليون والبروكلي والكبد والبقوليات مثل العدس والحمص لانها غنية بحمض الفوليك المعروف بـ فيتامين ب 9 ونقصه يتسبب فى أعراض انخفاض ضغط الدم والانيميا.