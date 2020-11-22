فرنسا تلجأ لإعدام الآلاف من حيوان المنك بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه تم العثور على حيوانات المنك المصاب بفيروس كورونا في فرنسا ومن المقرر التخلص منه بعد اكتشاف الفيروس في مزرعة في الجزء الغربي من البلاد.





واوضحت الصحيفة أنه سيتم قتل ألف حيوان منك بعد أن حددت الاختبارات الفيروس في مزرعة في منطقة Eure-et-Loire بغرب فرنسا بعد أن بدأت البلاد في اختبار مزارع المنك في منتصف نوفمبر.





يأتي ذلك بعد أن أغلق المسؤولون مساحات شاسعة من شمال الدنمارك حيث نشأ نوع جديد من فيروس كوفيد -19 وأمروا بإعدام 17 مليون منك في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة للقضاء على السلالة قبل أن تنتشر على نطاق واسع.





كما تم الإبلاغ عن حالات في المنك في أماكن أخرى في أوروبا ، ولا سيما في السويد واليونان وهولندا.





قال متحدث باسم الوزارة الفرنسية: 'في هذه المرحلة ، أظهرت الاختبارات أن الفيروس ينتشر في مزرعة Eure-et-Loire، مزرعة ثانية لم تتضرر لا تزال الاختبارات جارية في آخر مزرعتين ، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال الأسبوع".





تسبب متغير فيروس كورونا الجديد - المسمى Cluster 5 - في حالة من الذعر العالمي بعد أن وجد أنه مقاوم للأجسام المضادة ، والمواد التي يصنعها الجسم لمحاربة العدوى.





كان يخشى أن هذا التطور للفيروس،يكون لديه قادر على تجاوز لقاحات كورونا الجديدة الواعدة ، والتي تعمل عن طريق تحفيز استجابة الجسم المضاد.





وأغلق المسؤولون مساحات شاسعة من شمال الدنمارك حيث نشأت السلالة وأمروا بإعدام 17 مليون من حيوان المنك في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة للقضاء على المتغير قبل أن ينتشر على نطاق واسع.









وفي بيان اليوم ، قالت وزارة الصحة في الدنمارك إنه "لم تكن هناك حالات جديدة من فيروس كورونا المتحور منذ 15 سبتمبر" مما أدى بها إلى استنتاج أنه "تم القضاء عليه على الأرجح".





يعتقد العلماء أن الفيروس المتحور قفز من عمال مزارع الفراء إلى المنك في الصيف قبل أن ينتقل إلى البشر، و أثناء عبوره بين ، حدثت طفرة في بروتين "السنبلة" الذي يستخدمه لدخول الخلايا البشرية.

عندما اندلعت أنباء عن السلالة الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر ، حظرت بريطانيا عودة المواطنين غير البريطانيين من الدنمارك وأدخلت قواعد حجر صحي صارمة لأي بريطاني عاد مؤخرًا من الدنمارك.



