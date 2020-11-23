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تعليم

البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة بمركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية.. تفاصيل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
البحث العلمى
البحث العلمى
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نهلة الشربيني
اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME  عن طلب المركز تعيين أحد المتخصصين لوظيفة عالم لخط الإشعاع الثانى بداية من شهر أبريل 2021بالمركز بالأردن (لمدة ثلاث سنوات).

من مهام الوظيفة:

- المساهمة فى مساعدة المستخدم فى أنشطة البحث الداخلية.

- توفير دعم يومى عالى الجودة للمستخدميين الخارجيين من خلال توجيه المستخدميين فى إعداد و تأمين الظروف التجريبية المثلى أثناء التجربة وتقديم المساعدة التحليلية والمناقشة العلمية والمرحلة التحليلية
التعاون من أجل تطوير المحطة التحليلية.

- بناء برنامج بحث خاص بالمرشح.

- المشاركة فى تقديم مقترحات لوكالات التمويل المناسبة وإنشاء تعاون بحثى جديد.

لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط
http://asrt.sci.eg/ar/index.php/international-grants/item/976-ms-second-beamline-scientist-sesame



بينما كانت قد اعلنت أكاديمية الشباب المصرية للعلوم  عن تنظيم حلقات نقاشية يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020 فى الساعة الحادية عشر صباحا حتى الواحدة ظهرا على منصة Zoom برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجامعة النيل الأهلية ومركز دعم الابتكار التكنولوجي، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية ، فى البداية يستعرض الحدث نبذة عن أكاديمية الشباب العلوم ودورها فى مجتمع البحث العلمى والمجتمع المدنى ودور مكتب التايكو فى جامعة النيل .


واوضحت انه يبدأ بعدها الحوار لمناقشة مقدمة عامة عن الملكية الفكرية من بداية الفكرة والبحث وصولًا إلى منتج السوق و سبتناول الحديث كل ما يخص كيفية الاستفادة من معلومات البراءات وماهى مكاتب TISC فى الجامعات وماتقدمه من خدمات، و سيتطرق الحديث إلى التعريف بالأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وخدماتها و ما تقدمه لمجتمع البحث العلمى وللأفراد و بعدها يأتى دور الحديث عن أوجه حماية البرمجيات و كذلك كيفية تحويل الملكية الفكرية لشركات ناشئة.

و سيدير الجلسة د. أيرين سامى، عضو أكاديمية الشباب EYAS ومدرس بقسم الهندسة الصناعية بجامعة النيل 

و المتحدثين هم :
• د. رحاب المغربى، رئيس مشارك بأكاديمية الشباب المصرية للعلوم EYAS
• م. أحمد محمود، مدير مكتب نقل التكنولوجيا بجامعة النيل
• د. ياسمين عبد المنعم، المشرف على مكاتب TISC
• د.فاطمة سمير ، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية NIPA 
و يدير الجلسة 

يمكنكم حجز مقاعدكم لحضور الجلسة حتى يوم 22 نوفمبر من خلال هذا الرابط 
https://forms.gle/dQEBiX2xZg1BegrHA

يمكنكم متابعة أخبار و فرص أكاديمية الشباب المصرية للعلوم من خلال صفحتها عالفيسبوك:

https://www.facebook.com/asrt.eyas


بينما اكدت الاكاديمية انها تدعم الابتكار والمبتكرين وهى المعنية بإصدار براءات الإختراع من خلال مكتب براءات الاختراع المصري www.egypo.gov.eg .


واشارت الى أنه للحصول على براءة اختراع (شهادة)  أو إيداع طلب براءة (محضر إيداع)، لا يعنى بالضرورة تحويل موضوع البراءة لمنتج أو أنه منتج صالح للاستخدام الآدمي أو العلاج أو غير ذلك.



واوضحت أن شهادة براءة الإختراع ليست تصريح بصلاحية منتج معين أو ترخيص بإنتاجية أو تزكية له، كذلك أى تكريم أو منح جائزة أو شهادة تقدير فى أى فاعلية محلية أو دولية مثل معارض الابتكار ومسابقات الابتكار هى شهادة أو تكريم الهدف منه تشجيع وتحفيز المبتكر   وتذكية روح الابتكار وفقط، ويمكن الاطلاع على شهادة الحصول على براءة الاختراع نصا كما يلي:"لا يعني منح هذه البراءة الحق بتسويق المنتج داخل جمهورية مصر العربية، ولتسويق المنتج موضوع هذه البراءة يلزم اتباع الإجراءات والقواعد القانونية المعمول بها للحصول على حق التسويق والتداول داخل جمهورية مصر العربية من الوزارات المعنية.
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