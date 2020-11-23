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مرأة

ابدئى فورا.. حيل سريعة تحميك من الزهايمر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أصبح مرض الزهايمر  شائعًا بين كبار السن أكثر من أي وقت مضى  إليك أبرز أسباب الإصابة بالزهايمر وكيف تحمى نفسك من الإصابة به ..

وفقا لموقع هيلث تحدث الإصابة بمرض الزهايمر في أقل من 1%، بسبب تغيرات جينية محددة ويمكن ان تبدأ الإصابة بمرض الزهايمر في منتصف العمر.

وتعد الأسباب المحددة للإصابة بـ الزهايمر غير مفهومة تماما ويبدأ التلف في أغلب الأحيان في المنطقة المتحكمة بالذاكرة في الدماغ، ولكن تبدأ العملية قبل ظهور الأعراض الأولى بأعوام

الأعراض المبكرة  لمرض الزهايمر

 تعد أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا لمرض الزهايمر هو صعوبة تذكر المعلومات المكتسبة حديثًا لأن تغيرات مرض الزهايمر تبدأ عادةً في جزء الدماغ الذي يؤثر على التعلم.

مع تقدم مرض الزهايمر عبر الدماغ ، فإنه يؤدي إلى أعراض حادة بشكل متزايد ، بما في ذلك الارتباك ، والمزاج ، وتغيرات السلوك. 

قد يجد الأشخاص المصابون بفقدان الذاكرة أو غيرها من العلامات المحتملة لمرض الزهايمر صعوبة في إدراك أن لديهم مشكلة. قد تكون علامات الخَرَف أكثر وضوحًا لأفراد الأسرة أو الأصدقاء. يجب على أي شخص يعاني من أعراض تشبه أعراض الخرف أن يرى الطبيب في أسرع وقت ممكن.

تعد أبرز  طرق العلاج الطبيعية للزهايمر 

-استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات مع البقوليات والأعشاب والتوابل والحبوب والزيوت الصحية والمأكولات البحرية.

-ممارسة التمارين بانتظام يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 50 ٪

=تجنب السكر والكربوهيدرات البسيطة مثل الدقيق الأبيض أو المعكرونة أو الأرز الأبيض أو أي شيء يحتوي على سكر مضاف

-عليك تجنب الزيوت المهدرجة: يمكن أن تسبب الدهون المتحولة التهابًا وتنتج أيضًا جذور حرة ، وكلاهما ضار جدًا بالدماغ.

-توقف عن التدخين فهم أكثر عرضة لتطوير مرض الزهايمر والخرف من أولئك الذين لا يدخنون.
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