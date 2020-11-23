ابدئى فورا.. حيل سريعة تحميك من الزهايمر

تعد أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا لمرض الزهايمر هو صعوبة تذكر المعلومات المكتسبة حديثًا لأن تغيرات مرض الزهايمر تبدأ عادةً في جزء الدماغ الذي يؤثر على التعلم.

مع تقدم مرض الزهايمر عبر الدماغ ، فإنه يؤدي إلى أعراض حادة بشكل متزايد ، بما في ذلك الارتباك ، والمزاج ، وتغيرات السلوك.





قد يجد الأشخاص المصابون بفقدان الذاكرة أو غيرها من العلامات المحتملة لمرض الزهايمر صعوبة في إدراك أن لديهم مشكلة. قد تكون علامات الخَرَف أكثر وضوحًا لأفراد الأسرة أو الأصدقاء. يجب على أي شخص يعاني من أعراض تشبه أعراض الخرف أن يرى الطبيب في أسرع وقت ممكن.

