الباز عن شائعات نقص أدوية كورونا: نواجه أحط أنواع الأعداء.. فيديو

أشاد الدكتور محمد الباز بمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا، والمنعقد في القاهرة، مشيرا إلى أن مصر تتغير بشكل حقيقي.





وأضاف الباز خلال برنامجه آخر النهار المُذاع على قناة النهار، : أننا أمام إنجاز حقيقي مصر تقدمه لشعبها وأصبح لدينا كلمة صنع في مصر على وسائل نقل ضخمة لافتا إلى أن مصر قررت ألا تكون عالة على البشرية ولكنها قررت بشكل جاد أن يصبح لها دورا في الصناعة.





وتابع: أن مصر الآن تقوم بإنشاء مدن ذكية والتكنولوجيا بتكون فيها حاكمة، وهذه المدن لابد لها من نقل ذكي يواكب التطور.









واستكمل محمد الباز : أن كلمة مصر اتغيرت اللى قالها أحد الموجودين في جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا كانت مهمة ومحتاجين نصدق الجملة لأن إيماننا بان البلد بتتغير وتتغلب على المشاكل هو اللى هيخلينا نحمي هذا التغيير الإيجابي الذي يحدث في مصر.









واكد محمد الباز ، أن المصريين بالنزول للجان الانتخابات، والتصويت في جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب قائلا " انزل وشارك وامنح صوتك لأي حد أنت شايفه قادر يطلع بالبلد إلى الأمام".





وواصل: الناس تفرز المرشحين وتختار الافضل عشان يقوم بدور تشريعي ورقابي وخدمي، أما هنتكلم عن مال سياسي وسطوة مستقبل وطن، كل دة مقبول، لأن دي انتخابات وفيها منافسة وكل اللى بيخسر عنده مبررات للهزيمة، المهم الآن الناس تنزل وتشارك وتعطي أصواتها لمن يستحق لأن صوتك مسئولية".









مشيرا الي أن الدولة المصرية تواجه أحط أنواع الأعداء، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مصيبة عالمية مثل فيروس كورونا، وتحاول استخدامها لتحقيق أهداف سياسية.









لافتا إن الإخوان روجوا إلى أن الحكومة المصرية عاجزة عن توفير المستلزمات الطبية لعلاج مصابي كورونا.









وشدد "الباز"، على أن هناك لجنة إدارة أزمات منعقدة طوال الـ24 ساعة لمتابعة المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية، وهناك حالة تدريب للاطقم الطبية، وهناك تصريح واضح من وزارة الصحة بأننا مستعدون للمرحلة الثانية من كورونا، وأن هناك احتياطي مناسب من المستلزمات الطبية.



