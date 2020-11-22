الباز عن شائعات نقص أدوية كورونا: نواجه أحط أنواع الأعداء.. فيديو

أشاد الدكتور محمد الباز بمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا، والمنعقد في القاهرة، مشيرا إلى أن مصر تتغير بشكل حقيقي.
وأضاف الباز خلال برنامجه آخر النهار المُذاع على قناة النهار، : أننا أمام إنجاز حقيقي مصر تقدمه لشعبها وأصبح لدينا كلمة صنع في مصر على وسائل نقل ضخمة لافتا إلى أن مصر قررت ألا تكون عالة على البشرية ولكنها قررت بشكل جاد أن يصبح لها دورا في الصناعة.
وتابع: أن مصر الآن تقوم بإنشاء مدن ذكية والتكنولوجيا بتكون فيها حاكمة، وهذه المدن لابد لها من نقل ذكي يواكب التطور.
واستكمل محمد الباز : أن كلمة مصر اتغيرت اللى قالها أحد الموجودين في جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا كانت مهمة ومحتاجين نصدق الجملة لأن إيماننا بان البلد بتتغير وتتغلب على المشاكل هو اللى هيخلينا نحمي هذا التغيير الإيجابي الذي يحدث في مصر.
واكد محمد الباز ، أن المصريين بالنزول للجان الانتخابات، والتصويت في جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب قائلا " انزل وشارك وامنح صوتك لأي حد أنت شايفه قادر يطلع بالبلد إلى الأمام".
وواصل: الناس تفرز المرشحين وتختار الافضل عشان يقوم بدور تشريعي ورقابي وخدمي، أما هنتكلم عن مال سياسي وسطوة مستقبل وطن، كل دة مقبول، لأن دي انتخابات وفيها منافسة وكل اللى بيخسر عنده مبررات للهزيمة، المهم الآن الناس تنزل وتشارك وتعطي أصواتها لمن يستحق لأن صوتك مسئولية".
مشيرا الي أن الدولة المصرية تواجه أحط أنواع الأعداء، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مصيبة عالمية مثل فيروس كورونا، وتحاول استخدامها لتحقيق أهداف سياسية.
لافتا إن الإخوان روجوا إلى أن الحكومة المصرية عاجزة عن توفير المستلزمات الطبية لعلاج مصابي كورونا.
وشدد "الباز"، على أن هناك لجنة إدارة أزمات منعقدة طوال الـ24 ساعة لمتابعة المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية، وهناك حالة تدريب للاطقم الطبية، وهناك تصريح واضح من وزارة الصحة بأننا مستعدون للمرحلة الثانية من كورونا، وأن هناك احتياطي مناسب من المستلزمات الطبية.