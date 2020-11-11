حادثة جنائية بشعة.. محمد الباز عن مقتل طالب على يد 3 بلطجية

علق الإعلامي محمد الباز على قصة قتل طالب يدعى محمد عادل على يد 3 بلطجية، معقبا: محمد طالب قتل على يد 3 أشخاص 2 منهم في معهد بـ عين شمس والآخر سائق توك توك.



وأضاف "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، قائلا: "الـ 3 بلطجية بيفرضوا سيطرتهم على المعهد ويقوموا بمضايقة الفتيات وشرب المخدرات داخل المعهد، معقبا: نحن أمام حادثة جنائية بشعة، والشرطة المصرية قامت بإلقاء القبض عليهم.



وأكمل: الدولة والحكومة تسير في الطريق القانوني وهو أن يحصل محمد عادل على حقه.



ووجه الباز الحديث إلى أصدقاء "محمد عادل"، قمتوا بتحويل قضية جنائية إلى قضية رأي عام، معقبا: هي لا تستحق ان تكون قضية رأي عام وذلك لأن الحكومة قامت بإلقاء القبض عليهم.



وأضاف أصدقاء محمد يجب عليهم أن يهدأوا والدولة لن تترك حق محمد عادل..إحنا في دولة قانون وحقه هييجي".







